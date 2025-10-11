70th Filmfare Awards 2025: इस बार फिल्म फेयर अवार्ड भोजपुरी के लिए होगा खास, शाहरुख खान बनेंगे होस्ट, ये स्टार्स करेंगे खास परफॉर्मेंस

हिन्दी सिनेमा का सबसे पुराना और बड़ा अवॉर्ड शो फिल्मफेयर का आगाज होने जा रहा है। 70वें फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 की तैयारी पूरी हो चुकी है, जो आज यानी 11 अक्टूबर को गुजरात के अहमदाबाद में हो रहा है। इस अवॉर्ड शो में फिल्म इंडस्ट्री के कई नामी चेहरे और नए सितारे नजर आने वाले हैं। इस बार अवॉर्ड्स शो को शाहरुख खान होस्ट करेंगे। बता दें कि किंग खान 17 साल बाद इस शो को होस्ट करेंगे। इसके कारण फैंस के बीच अवॉर्ड्स शो को लेकर काफी एक्साइटमेंट है। आइए जानते हैं आप इस शो को कब और कहाँ देख सकते हैं।
कब और कहां देखें अवॉर्ड शो
70वां फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 आज रात अहमदाबाद के ईकेए एरिना में आयोजित होगा। जिसका ब्रॉडकास्ट Zee TV पर होगा. इसके अलावा जियोहॉटस्टार पर फिल्मफेयर अवॉर्ड्स 2025 का लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इस बार आवॉर्ड शो में अनन्या पांडे, सिद्धांत चतुर्वेदी, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन और कृति सेनन की खास परफॉर्मेंस होगी। इस बार ये शो भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बेहद खास रहेगा।
फिल्मफेयर अवॉर्ड की नॉमिनेशन लिस्ट पर डालें एक नजर
बेस्ट एक्टर इन लीड (मेल)
बेस्ट एक्ट्रेस इन लीड (फीमेल)
बेस्ट फिल्म
बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल
बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल
बेस्ट प्ले बैक सिंगर (मेल)
बेस्ट प्लेबैक सिंगर (फीमेल)
बेस्ट डायरेक्टर
बेस्ट म्यूजिक एल्बम
बेस्ट डायलॉग
बेस्ट फिल्म (क्रिटिक्स)
बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर