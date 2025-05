Cannes Festival में तीसरे दिन आलिया भट्ट ने पहनी पहली गुच्ची की साड़ी, रेड कार्पेट पर बिखेरा ट्रेडिशन और ग्लैमर

Cannes Festival: आलिया भट्ट ने कान्स डे 3 के लिए बेहद खूबसूरत साड़ी वाला लुक फ्लॉन्ट किया है। क्लोजिंग सेरेमनी के लिए रेड कार्पेट पर पहुंची आलिया ने अपने हुस्न से सबकी बोलती बंद कर दी है। आलिया के इस लुक को सबसे बेस्ट माना जा रहा है, जालीदार सीक्वेन की खूबसूरत साड़ी के साथ आलिया का मेकअप भी ऑन पाइंट था। देखें आलिया के लुक की डिटेल्स।

आलिया ने खास Gucci की फर्स्ट एवर साड़ी कान्स के डे 3 के लिए पहनी थी। आलिया के इस लुक की सिर से पांव तक तारीफ की जा रही है। बेशक ही आलिया इस सीक्वेन सिल्वर-स्किन कलर की कस्टम मास्टरपीस साड़ी में परी सी लग रही हैं।

सीक्वेन के बोल्ड डीप वी नेक जालीदार पैटर्न ब्लाउज के साथ आलिया ने वन शोल्डर पल्लू ड्रेप फ्लॉन्ट किया। ट्रेडिशनल साड़ी से अलग हटकर ये फिशकट स्कर्ट के साथ पल्लू को न्यू लुक में ड्रेप किया था। और बेशक ही इस पल्लू ने सबका दिल चुरा लिया है।

alia bhatt wears first ever custom gucci saree at the 78th cannes film festival ✨️#AliaBhatt #Cannes2025pic.twitter.com/OTh7TH4TVU

— anika (@HereforAliaBe) May 24, 2025