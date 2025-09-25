  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को मिली बेल, जल्द ज़मानत दाखिल कर आएंगे बाहर

इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को मिली बेल, जल्द ज़मानत दाखिल कर आएंगे बाहर

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गुरुवार को कानपुर आगजनी मामले के आरोपी पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी (Former SP MLA Irfan Solanki) को जमानत मिल गई है।बता दें कि 3 साल से जेल में बंद कानपुर के सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी (Former SP MLA Irfan Solanki)  को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, इरफ़ान 4 बार विधायक रहें हैं ,लेकिन एक केस में 7 साल की सज़ा के कारण उनकी सदस्यता चली गई थी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

कानपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने गुरुवार को कानपुर आगजनी मामले के आरोपी पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी (Former SP MLA Irfan Solanki) को जमानत मिल गई है।बता दें कि 3 साल से जेल में बंद कानपुर के सीसामऊ के पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी (Former SP MLA Irfan Solanki)  को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है, इरफ़ान 4 बार विधायक रहें हैं ,लेकिन एक केस में 7 साल की सज़ा के कारण उनकी सदस्यता चली गई थी। सूत्रों का कहना है कि तीन दिन बाद इरफान की रिहाई होगी।

पढ़ें :- गंभीर आरोपों में घिरीं IAS अर्पणा यू को कैसे मिल रही है महत्वपूर्ण पोस्टिंग? आंध्र प्रदेश से लेकर UPPCL में हुए PF घोटाले में आ चुका है नाम

पढ़ें :- नवंबर के आखिरी में फटेगा प्लूटोनियम बम: संबित पात्रा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी और इजरायल आटेवाला की जमानत भी मंजूर कर ली है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

जल जीवन मिशन में मिले भ्रष्टचार के सबूत! मंत्री-विधायकों के गांवों तक नहीं पहुंचा स्वच्छ जल...जांच हो तो उजागर होगा बड़ा घोटाला

जल जीवन मिशन में मिले भ्रष्टचार के सबूत! मंत्री-विधायकों के गांवों तक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को मिली बेल, जल्द ज़मानत दाखिल कर आएंगे बाहर

इलाहाबाद हाईकोर्ट से पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को मिली बेल, जल्द...

ग्रोथ सेंटर के जंगलों में तेंदुआ पकड़ा गया, वन विभाग ने किया रेस्क्यू पिछले कई महीनो से था तेंदुए का आतंक

ग्रोथ सेंटर के जंगलों में तेंदुआ पकड़ा गया, वन विभाग ने किया...

आगरा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में वार्ड अटेंडेंट ने ड्यूटी से नाराज होकर मरीजों को पिलाई चिलम, जांच के बाद अटेंडेंट हेमंत बर्खास्त

आगरा मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में वार्ड अटेंडेंट ने ड्यूटी से नाराज होकर...

गंभीर आरोपों में घिरीं IAS अर्पणा यू को कैसे मिल रही है महत्वपूर्ण पोस्टिंग? आंध्र प्रदेश से लेकर UPPCL में हुए PF घोटाले में आ चुका है नाम

गंभीर आरोपों में घिरीं IAS अर्पणा यू को कैसे मिल रही है...

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में की पूजा- अर्चना, मथुरा में करेंगी श्री कृष्ण जन्मस्थान के दर्शन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में की पूजा-...