Alyssa Healy : भारत के खिलाफ आखिरी बार खेलती दिखेंगी ऑस्ट्रेलियाई कप्तान, एलिसा हीली ने संन्यास का किया ऐलान

Alyssa Healy Retirement : ऑस्ट्रेलिया की विमेंस क्रिकेट टीम की कप्तान एलिसा हीली (Alyssa Healy) आखिरी बार फरवरी-मार्च में भारत के खिलाफ खेलती हुई दिखेंगी। एलिसा ने घोषणा की है कि भारत के खिलाफ होने वाली आगामी मल्टी-फॉर्मेट घरेलू सीरीज के बाद क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगी। उन्होंने पुष्टि की है कि वह T20I में नहीं खेलेंगी, लेकिन वह पर्थ में होने वाले ODI और एकमात्र डे-नाइट टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगी।

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर इयान हीली की भतीजी और पुरुष टीम के दिग्गज गेंदबाज मिचेल स्टार्क की पत्नी एलिसा हीली (Alyssa Healy) ने 2010 में 19 साल की उम्र में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक सीरीज में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया था। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए 162 T20I, 126 वनडे और 11 टेस्ट मैच खेलकर अपने करियर का अंत करेंगी। एलिसा T20I में रिकॉर्ड 126 डिसमिसल के साथ अपने करियर का अंत करेंगी।

विमेंस क्रिकेट में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों और बेहतरीन विकेटकीपरों में से एलिसा हीली (Alyssa Healy) आठ ICC वर्ल्ड कप जीतने वाली (छह T20 और दो ODI) टीमों का हिस्सा रही हैं और उनके नाम वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत स्कोर और विमेंस T20I में विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा डिसमिसल का रिकॉर्ड है। कप्तान के तौर पर एलिसा की सबसे बड़ी कामयाबी इंग्लैंड के खिलाफ 16-0 से मल्टी-फॉर्मेट एशेज में व्हाइट वॉश करना था।

एलिसा हीली (Alyssa Healy) की कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम 2024 विमेंस T20 वर्ल्ड कप और 2025 विमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही। वह 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया की गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम की भी सदस्य थीं। उन्हें 2019 में बेलिंडा क्लार्क अवार्ड और दो ICC विमेंस T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवॉर्ड (2018 और 2019) से नवाजा गया।