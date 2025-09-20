अमाल मलिक ने तान्या संग रिलेशनशिप पर तोड़ी चुप्पी , कहा- इससे अच्छा है कि मैं पूल में...,

बिज़नसवुमेन तान्या मित्तल जब से सुपरहिट शो बिगबॉस 19 में गयी हैं तब से लगातार किसी न किसी बात को लेकर खबरों में बनी रहती हैं । कभी लड़ाई को लेकर तो कभी फ़ैशन और पर्सनल लाइफ को लेकर खूब वाहवाही लूट रही हैं। लेकिन अब घर में अमाल मलिक और तान्या मित्तल के बीच रोमांटिक बॉन्ड की भी खूब चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर ये तक कहा जा रहा है कि उनका रिश्ता दोस्ती से कहीं ज्यादा है। इन्हीं अफवाहों के बीच अमाल मलिक ने तान्या संग अपने रिश्ते पर चुप्पी तोड़ी है।

तान्या संग रिश्ते पर बोले अमाल

‘बिग बॉस 19’ में लगातार देखा जा रहा है कि अमाल मलिक, तान्या मित्तल का लगातार उनका पक्ष लेते दिखे । जिससे दर्शकों में उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। हाल ही में देखा गया कि अमाल ने कुनिका की बातों के बाद तान्या के लिए स्टैंड लिया और उन्हें सलाह दी। वहीं इसी बीच सिंगर आमाल मालिक अपने रिश्तों को लेकर खुलासा किया। बता दें की अमाल ने तान्या के साथ किसी भी तरह के रोमांटिक रिश्ते को पूरी तरह से खारिज किया है। अमाल ने ये तब क्लियर किया जब शहबाज बदेशा ने कहा, ‘एक थी तान्या, एक था अमाल, क्या जोड़ी थी कमाल।’ इस पर अमाल ने कहा, ‘उससे अच्छा पूल में डूब जाऊं।’ इससे साफ हो गया कि अमाल और तान्या के बीच कुछ भी नहीं है। हालांकि, कुछ लोगों ने तान्या को फंसाने की कोशिश करने वाली महिला बता रहे हैं।

शो में आएगा बड़ा ट्विस्ट

बता दें कि इस हफ्ते नेहल और प्रणित मोरे, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर और बशीर अली नॉमिनेटेड किए गए थे। वहीं, बीती रात खबर प्रणित मोरे के घर से बेघर होने की खबरें आईं थीं। वहीं, बाद में बताया गया कि शो से प्रणित नहीं बल्कि नेहल बाहर हुई हैं। हमेशा की तरह सलमान खान ने वीकेंड में ट्विस्ट लाकर सबके होश उड़ा दिए। अब सिर्फ इतना ही नहीं इस वीक एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाला है।