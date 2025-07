Amarnath Yatra 2025 : अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना, जम्मू में LG मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाई

Amarnath Yatra 2025 : अमरनाथ तीर्थयात्रियों का आज पहला जत्था रवाना हो गया है। पहलगाम हमले के बाद सरकार कड़ी सुरक्षा के बीच भगवती नगर बेस कैंप (Bhagwati Nagar Base Camp) से जत्थे को झंडी दिखाई। आज यानी बुधवार को उप राज्यपाल मनोज सिन्हा (LG Manoj Sinha) ने तीर्थयात्रियों के पहले ग्रुप को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने ‘ हर हर महादेव’ और ‘बम बम भोले’ का नारा लगाया। ये यात्रा कुल मिलाकर 38 दिन का है। आधिकारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। यात्रा का 9 अगस्त रक्षाबंधन के दिन ख़त्म होगा।पिछले साल यात्रा 52 दिनों तक चला था और 5 लाख के करीब भक्तों ने बाबा का दर्शन किया था।

The Hon’ble Lieutenant Governor of Jammu & Kashmir today flagged off the first batch of Shri Amarnath Ji Yatra from Yatri Niwas, Jammu, with over 4,500 devoted pilgrims embarking on this spiritual pilgrimage.@JammuTourism @AijazQaiser pic.twitter.com/qETIs2t0if

— Jammu Tourism (@JammuTourism) July 2, 2025