  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Amarnath Yatra 2026 Registration :  अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण इस डेट से शुरू ?  जानें यात्रा के प्रमुख रूट

Amarnath Yatra 2026 Registration :  अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण इस डेट से शुरू ?  जानें यात्रा के प्रमुख रूट

हिमालय की गोद में विराजमान बाबा कर्फानी के हिमलिंग दर्शन के लिए श्रद्धालु श्रीअमरनाथ की दुर्गम यात्रा करते है। हर साल यह यात्रा श्री अमरनाथजी यात्रा श्राइन बोर्ड (SASB) आयोजित करती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Amarnath Yatra 2026 Registration :  हिमालय की गोद में विराजमान बाबा कर्फानी के हिमलिंग दर्शन के लिए श्रद्धालु श्रीअमरनाथ की दुर्गम यात्रा करते है। हर साल यह यात्रा श्री अमरनाथजी यात्रा श्राइन बोर्ड (SASB) आयोजित करती है। साल 2026 के लिए अमरनाथ यात्रा की घोषणा हो चुकी है। श्री अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड के अनुसार, इस साल पवित्र अमरनाथ यात्रा का प्रारंभ 3 जुलाई से हो रहा है। वहीं, इसका समापन 28 अगस्त 2026 को होगा। इस बार अमरनाथ यात्रा पूरे 57 दिनों तक चलने वाली है। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए श्राइन बोर्ड ने कुछ नियम बनाए है जिसका पालन हर यात्री को करना पड़ता है।

पढ़ें :- Amarnath Yatra 2026 : अमरनाथ यात्रा के लिए 15 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू,पवित्र गुफा में हिम शिवलिंग को माथा टेकने आते श्रद्धालु

रजिस्ट्रेशन
इस साल यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी, जिसके लिए Registration की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू हो रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और भीड़ के प्रबंधन के लिए Advance Registration अनिवार्य है। 15 अप्रैल से भक्त ऑफलाइन और ऑनलाइन, दोनों माध्यमों से पंजीकरण करवा सकते हैं।

ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन
अगर आप अमरनाथ यात्रा के लिए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन (Offline Registration) करवाना चाहते हैं तो देशभर में स्थित जम्मू-कश्मीर बैंक, PNB बैंक, एसबीआई बैंक और यस बैंक की 554 ब्रांचेज में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

ऑफिशियल वेबसाइट
श्री अमरनाथजी यात्रा श्राइन बोर्ड (SASB) की आधिकारिक वेबसाइट पर या मोबाइल ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड (SASB) की ऑफिशियल वेबसाइट jksasb.nic.in पर जाना है।

यात्रा के प्रमुख रास्ते
अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालु अपनी क्षमता के हिसाब से इन दो रास्तों में से किसी एक को चुन सकते हैं-

पहलगाम रास्ता
यह रास्ता 48 किमी लंबा है मगर इसकी चढ़ाई ज्यादा कठिन नहीं है। पहली बार जाने वाले यात्रियों के लिए इसे बेहतर माना जाता है।

बालटाल रास्ता
यह 14 किमी का रास्ता है लेकिन इसकी खड़ी चढ़ाई काफी थोड़ी मुश्किल भरी होती है। ट्रेकर्स इस मार्ग को चुन सकते हैं।

तैयारियां
अमरनाथ यात्रा में आने वाले भक्तों के लिए प्रशासन ने चिकित्सा शिविर, लंगर और ठहरने की व्यवस्था की हुई है। लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपने साथ गर्म कपड़े, दवाइयां, खाने के हल्का सामान और सही जूतों का चुनाव करें। इसके अलावा, टॉर्च और पावर बैंक भी लेकर जाएंं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Amarnath Yatra 2026 Registration :  अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण इस डेट से शुरू ?  जानें यात्रा के प्रमुख रूट

Amarnath Yatra 2026 Registration :  अमरनाथ यात्रा के लिए पंजीकरण इस डेट...

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है ,  इसी दिन महाभारत की रचना शुरू हुई

Akshaya Tritiya 2026 : अक्षय तृतीया के दिन गंगा स्नान का विशेष...

Haridwar Ardh Kumbh Mela : हरिद्वार अर्द्ध कुंभ मेले में 'अमृत स्नान' और अन्य स्नान दिवसों की तारीखों की घोषणा

Haridwar Ardh Kumbh Mela : हरिद्वार अर्द्ध कुंभ मेले में 'अमृत स्नान'...

Sankatamochan Hanumaan ji : ' संकटमोचन हनुमान जी को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, मंगलवार को करें पूजा

Sankatamochan Hanumaan ji : ' संकटमोचन हनुमान जी को शक्ति का प्रतीक...

Vivah Shubh Muhurat 2026 :  14 अप्रैल के बाद मांगलिक कार्यों की शुरुआत फिर से , देखें सालभर में शुभ मुहूर्त की पूरी लिस्ट

Vivah Shubh Muhurat 2026 :  14 अप्रैल के बाद मांगलिक कार्यों की...

सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में कर गए प्रवेश, इसी के साथ खरमास समाप्त, कल से शुरू होगा शादियों का मौसम

सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में कर गए प्रवेश, इसी के साथ...