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Amazon Prime Day Sale 2026 : अमेजन की सबसे बड़ी सेल में जानिए बेस्ट डील , बड़ा मौका

अगर आप प्रीमियम हेडफोन, मोबाइल पर बंपर डिस्काउंट और प्रीमियम प्रोडक्ट्स लेना चाह रहें है तो आपकके लिए बड़ा मौका है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Amazon Prime Day Sale 2026 :  अगर आप प्रीमियम हेडफोन, मोबाइल पर बंपर डिस्काउंट और प्रीमियम प्रोडक्ट्स लेना चाह रहें है तो आपकके लिए बड़ा मौका है। बाजार में अमेजन प्राइम डे 2026 की सेल 4 जुलाई से शुरू होने जा रही है, लेकिन उससे पहले ही अर्ली डील्स ने बाजार में हलचल मचा दी है। सेल के आगाज से पहले ही कई दिग्गज ब्रांड्स ने Consumer electronics category के तहत अपने premium products पर भारी छूट की घोषणा कर दी है।जानिए बेस्ट डील

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मेजन प्राइम डे 2026 सेल के दौरान ज़ेनहाइज़र (Sennheiser) अपने ऑडियो प्रोडक्ट्स पर 40% तक, लावा चुनिंदा स्मार्टफोन पर और ड्रीमी (Dreame) अपने रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स व ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स पर 60% तक का बंपर डिस्काउंट दे रहे हैं। आइए जानते हैं इस सेल की सबसे बेहतरीन और बड़ी डील्स के बारे में।

Sennheiser, Lava और Dreame जैसे बड़े ब्रांड्स अपने प्रीमियम ऑडियो, स्मार्टफोन और होम गैजेट्स पर भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। यह सेल टेक लवर्स के लिए बड़ा मौका बन गई है।

क्रिएटर्स के लिए खास माइक्रोफोन डील्स: कंटेंट क्रिएटर्स के लिए प्रोफाइल वायरलेस 1-चैनल सेट ₹14990 में और ‘2-चैनल सेट’ ₹20990 में मिलेगा। इसके अलावा प्रोफाइल यूएसबी माइक्रोफोन की शुरुआती कीमत ₹6990 होगी।

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