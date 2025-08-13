America : 70 वर्षीय बुजुर्ग सिख व्यक्ति पर बेरहमी से हमला , आरोपी गिरफ्तार

  1. हिन्दी समाचार
अमेरिका के लॉस एंजिल्स में एक बुजुर्ग सिख व्यक्ति पर हमला करने के आरोप में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। खबरों के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि हमले में पीड़ित के सिर की हड्डी टूट गई है और संभवत उसे चोट भी आई है।

America :  अमेरिका के लॉस एंजिल्स में एक बुजुर्ग सिख व्यक्ति पर हमला करने के आरोप में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। खबरों के अनुसार, अधिकारियों ने बताया कि हमले में पीड़ित के सिर की हड्डी टूट गई है और संभवत उसे चोट भी आई है। 70 वर्षीय हरपाल सिंह पर एक “बेघर” व्यक्ति, बो रिचर्ड विटाग्लियानो ने 4 अगस्त को  लॉस एंजिल्स में उस समय हमला किया जब वो एक गुरुद्वारे के पास टहल रहे थे।

लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि 44 वर्षीय विटाग्लियानो को सोमवार को सिंह पर “क्रूर हमला” करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

विटाग्लियानो पर घातक हथियार से हमला करने का मामला दर्ज किया गया है और उसकी जमानत के लिए 11 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि तय की गई है। पैरोकार समूह ‘द सिख कोलिशन’ ने कहा कि पुलिस इस मामले की घृणा अपराध के तौर पर जांच नहीं कर रही है। ‘द सिख कोलिशन’ ने कहा कि हमले के कारण सिंह को बहुत गंभीर चोट आई है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

