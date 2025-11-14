  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. America : ओक्लाहोमा में टैंकर से अमोनिया गैस लीक , दर्जनों बीमार , कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

America : ओक्लाहोमा में टैंकर से अमोनिया गैस लीक , दर्जनों बीमार , कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

अमेरिका के Oklahoma में गुरुवार को टैंकर से उस समय अमोनिया गैस लीक होने लगी जब जब वह एक होटल में खड़ा था। खबरों के अनुसार, इस घटना के बाद होटल के गलियारे में धुआ भर गया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

America : ओक्लाहोमा में टैंकर से अमोनिया गैस लीक , दर्जनों बीमार , कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

America : ओक्लाहोमा में टैंकर से अमोनिया गैस लीक , दर्जनों बीमार...

Peru Bus Accident : पेरू में दुर्घटना के बाद बस गिरी खाई में ,  37 यात्रियों की दर्दनाक मौत

Peru Bus Accident : पेरू में दुर्घटना के बाद बस गिरी खाई...

US shutdown : अमेरिका का सबसे लंबा शटडाउन हुआ खत्म,राष्ट्रपति ट्रंप ने विधेयक पर किए हस्ताक्षर

US shutdown : अमेरिका का सबसे लंबा शटडाउन हुआ खत्म,राष्ट्रपति ट्रंप ने...

Viral Video : जब पाकिस्तान की सड़क पर गूंजा जय श्री राम का नारा , मौजूद लोग मुस्कुराते हुए नारा दोहराते नजर आए

Viral Video : जब पाकिस्तान की सड़क पर गूंजा जय श्री राम...

Hongqi Bridge in China : उद्घाटन के चंद महीने में ही गिर गया चीन का 758 मीटर लंबा होंगकी पुल , व्यापक तकनीकी जांच शुरू

Hongqi Bridge in China : उद्घाटन के चंद महीने में ही गिर...

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान, बोलीं-भारत के प्रति मोहम्मद यूनुस की दुश्मनी बेवकूफी और आत्मघाती

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान, बोलीं-भारत के प्रति...