America : ओक्लाहोमा में टैंकर से अमोनिया गैस लीक , दर्जनों बीमार , कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया

अमेरिका के Oklahoma में गुरुवार को टैंकर से उस समय अमोनिया गैस लीक होने लगी जब जब वह एक होटल में खड़ा था। खबरों के अनुसार, इस घटना के बाद होटल के गलियारे में धुआ भर गया। गैस रिसाव के कारण Oklahoma के एक छोटे से शहर के सैकड़ों आसपास के निवासियों को घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। कई दर्जन लोगों का अस्पतालों में इलाज किया गया। गैस मास्क पहने अग्निशन दस्‍ते के कमचारियों ने वेदरफोर्ड (Weatherford) में घर-घर जाकर लोगों को जगाया और अमोनिया गैस रिसाव (Ammonia gas leak) के कारण उन्हें बाहर जाने के लिए कहा।

जिस होटल में ट्रक खड़ा था, वहाँ ठहरे एक ऑयल फील्‍ड वर्कर ने बताया कि उसने एक हल्की सी आवाज सुनी और उसके कुछ वक्‍त बाद ही एक गंध महसूस की। वह और उसका एक सहकर्मी अपने कमरे से बाहर निकले और एक गलियारे में और फिर एक लिफ्ट में पहुंचे, जहां से तेज गंध आ रही थी।

पुलिस ने एक बयान में कहा कि कई पीड़ित गुरुवार देर रात तक गहन चिकित्सा कक्ष में रहे, लेकिन ज्‍यादातर की हालत स्थिर है। दर्जनों अन्य लोगों का आपातकालीन केंद्रों में इलाज किया गया। पुलिस ने बताया कि पांच अधिकारियों के श्वसन मार्ग रासायनिक रूप से जल गए।