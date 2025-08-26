अमेरिका ने भारत को दिया बड़ा झटका, ट्रंप प्रशासन ने 50 प्रतिशत टैरिफ लागू करने की नोटिस जारी की

25 Percent Additional Tariff: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय आयातों पर शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है, जिसमें 25 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने से कुल शुल्क दर 50 प्रतिशत हो जाएगी। गृह सुरक्षा विभाग ने अपने नवीनतम मसौदा नोटिस के अनुसार, पुष्टि की है कि ये नए उपाय 27 अगस्त को पूर्वी डेलाइट समयानुसार रात 12:01 बजे से प्रभावी होंगे। यह भारत के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस महीने की शुरुआत में हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश 14329 के बाद उठाया गया है, जो एजेंसियों को रूस और उसके व्यापारिक साझेदारों से जुड़े खतरों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देता है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग की ओर से जारी ड्राफ्ट नोटिस के अनुसार, ये शुल्क “रूसी संघ की सरकार द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका को उत्पन्न खतरों” का मुकाबला करने की नीति के तहत भारत पर लक्षित हैं। नोटिस में कहा गया है- “इस दस्तावेज़ के अनुलग्नक में निर्धारित शुल्क भारत के उन उत्पादों पर लागू होंगे जो 27 अगस्त, 2025 को पूर्वी डेलाइट समय के अनुसार रात 12:01 बजे या उसके बाद उपभोग के लिए प्रवेश किए जाते हैं या उपभोग के लिए गोदाम से निकाले जाते हैं।”

आदेश में पहले के प्रतिबंधों का भी ज़िक्र किया गया है। नोटिस में कहा गया है, “संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिए उस असामान्य और असाधारण खतरे से निपटने के लिए, कार्यकारी आदेश 14066 ने अन्य बातों के अलावा, कच्चे तेल, पेट्रोलियम, और पेट्रोलियम ईंधन, तेल और उनके आसवन उत्पादों सहित रूसी संघ मूल के कुछ उत्पादों के संयुक्त राज्य अमेरिका में आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।” नए फैसले के तहत भारतीय वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल किया गया है। दस्तावेज़ में स्पष्ट किया गया है कि टैरिफ़ उन सभी वस्तुओं पर लागू होंगे जो अमेरिका में उपयोग के लिए आती हैं या निर्धारित समय के बाद गोदामों से बाहर निकलती हैं।

राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि यह फैसला भारत द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद से जुड़ा है, जिसके बारे में वाशिंगटन का तर्क है कि यह यूक्रेन के खिलाफ मास्को के युद्ध के लिए धन जुटाने में मदद करता है। इस महीने की शुरुआत में बोलते हुए, ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर शांति वार्ता में कोई सफलता नहीं मिलती है, तो और प्रतिबंध या टैरिफ लगाए जा सकते हैं। उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच रुकी हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा, “यह उन पर निर्भर करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि बातचीत के लिए दो लोगों की ज़रूरत होती है, और उन्हें मिलना चाहिए।”

भारत ने की फैसले की निंदा

भारत ने अतिरिक्त शुल्कों की निंदा करते हुए उन्हें “अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण” बताया है। अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि शांति वार्ता में प्रगति के परिणामस्वरूप अंततः शुल्कों को वापस लिया जा सकेगा, लेकिन उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नई दिल्ली अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना जारी रखेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अहमदाबाद में एक रैली के दौरान इस संदेश को दोहराया। मोदी ने कहा, “चाहे कितना भी दबाव आए, हम उसे झेलने के लिए अपनी ताकत बढ़ाते रहेंगे। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान को गुजरात से बहुत ऊर्जा मिल रही है और इसके पीछे दो दशकों की कड़ी मेहनत है।”