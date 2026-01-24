America Georgia shooting :  अमेरिका के जॉर्जिया गोलीबारी में चार की मौत , मरने वालों में एक भारतीय भी शामिल

America, Georgia shooting : अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जॉर्जिया राज्य में हुए एक गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक समेत चार लोगों की मौत हो गई। खबरों के अनुसार, यह घटना कथित तौर पर पारिवारिक विवाद से जुड़ी बताई जा रही है। भारतीय वाणिज्य दूतावास, अटलांटा ने घटना की पुष्टि करते हुए शोक व्यक्त किया है।

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह गोलीबारी शुक्रवार तड़के लॉरेंसविल शहर (Lawrenceville City) के ब्रुक आइवी कोर्ट इलाके (Brook Ivy Court area) में एक आवासीय घर के भीतर हुई। पुलिस को सुबह करीब 2:30 बजे (स्थानीय समय) सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर अधिकारियों ने घर के अंदर चार वयस्कों के शव बरामद किए, जिनकी गोली लगने से मौके पर ही मौत हो चुकी थी।

पुलिस के अनुसार, आरोपी की पहचान अटलांटा निवासी 51 वर्षीय विजय कुमार के रूप में हुई है। मृतकों में उसकी पत्नी मीमू डोगरा (43), गौरव कुमार (33), निधि चंदर (37) और हरिश चंदर (38) शामिल हैं।

जांच एजेंसियों ने बताया कि घटना के समय घर में तीन बच्चे मौजूद थे। गोलीबारी शुरू होते ही बच्चों ने खुद को बचाने के लिए अलमारी में छिपकर जान बचाई। इनमें से एक बच्चे ने 911 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, जिससे अधिकारी कुछ ही मिनटों में मौके पर पहुंच सके। तीनों बच्चे सुरक्षित हैं और उन्हें परिवार के एक सदस्य के सुपुर्द कर दिया गया है।