  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. America Georgia shooting :  अमेरिका के जॉर्जिया गोलीबारी में चार की मौत , मरने वालों में एक भारतीय भी शामिल

America Georgia shooting :  अमेरिका के जॉर्जिया गोलीबारी में चार की मौत , मरने वालों में एक भारतीय भी शामिल

अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जॉर्जिया राज्य में हुए एक गोलीबारी की घटना में एक भारतीय नागरिक समेत चार लोगों की मौत हो गई।

By अनूप कुमार 
Updated Date

पढ़ें :- 'भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने का मकसद पूरा...' ट्रंप के मंत्री ने 25 प्रतिशत टैरिफ हटाने के दिये संकेत
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

तुर्की में 5.1 तीव्रता का आया भूकंप, आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि भूकंप सतह से 11.04 किलोमीटर नीचे

तुर्की में 5.1 तीव्रता का आया भूकंप, आपातकालीन प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया...

America Georgia shooting :  अमेरिका के जॉर्जिया गोलीबारी में चार की मौत , मरने वालों में एक भारतीय भी शामिल

America Georgia shooting :  अमेरिका के जॉर्जिया गोलीबारी में चार की मौत...

'भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने का मकसद पूरा...' ट्रंप के मंत्री ने 25 प्रतिशत टैरिफ हटाने के दिये संकेत

'भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने का मकसद पूरा...' ट्रंप के...

पीएम मोदी देंगे राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका, भारत का दौरा करेंगे ब्राजील के राष्ट्रपति, टैरिफ का किया था जमकर विरोध

पीएम मोदी देंगे राष्ट्रपति ट्रंप को बड़ा झटका, भारत का दौरा करेंगे...

पाक सरकार के विरोध में उतरे सरकारी कर्मचारी, पुलिस ने सैकड़ों कर्मचारियों को किया गिरफ्तार, हजारों की संख्या में कराची पहुंची रहे है कर्मचारी

पाक सरकार के विरोध में उतरे सरकारी कर्मचारी, पुलिस ने सैकड़ों कर्मचारियों...

अगले 5 सालों में संपूर्ण मानव जाति से ज्यादा बुद्धिमान होगा AI, दावोस सम्मेलन में एलन मस्क की बड़ी भविष्यवाणी

अगले 5 सालों में संपूर्ण मानव जाति से ज्यादा बुद्धिमान होगा AI,...