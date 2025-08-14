America : दक्षिणी वर्जीनिया में हुई अंधाधुंध गोलीबारी , फायरिंग में घायल हुए कई अधिकारी

  1. हिन्दी समाचार
By अनूप कुमार 
Updated Date

America Firing : अमेरिका में अंधाधुंध गोलीबारी की घटनाएं रूकने का नाम नहीं ले रही। खबरों के अनुसार, दक्षिणी वर्जीनिया (Southern Virginia) में ताबड़तोड़ फायरिंग (Rapid firing) हुई है। गोलीबारी में कई अधिकारियों के घायल होने की खबर है। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। यह घटना उस समय हुई जब पुलिस अधिकारी ग्रेटना इलाके (Gretna locality) में एक घर में वारंट तामील करा रहे थे।

गोलीबारी की इस घटना में कई कानून प्रवर्तन अधिकारी ( law enforcement officer)घायल हुए हैं। अमेरिका के एक सांसद ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा (US House of Representatives) के सदस्य जॉन मैकगायर ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी संवेदनाएं एवं प्रार्थनाएं उन अधिकारियों के साथ हैं जिन्हें पिट्सिल्वेनिया काउंटी (Pittsylvania County) में गोली लगी है।

पिट्सिल्वेनिया काउंटी, उत्तरी कैरोलिना के साथ राज्य की दक्षिणी सीमा पर, उत्तरी कैरोलिना के रैले से लगभग 158 किमी उत्तर-पश्चिम में स्थित है।

