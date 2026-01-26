  1. हिन्दी समाचार
  3. America private jet crashes : अमेरिका में बड़ा हादसा , टेकऑफ करते ही क्रैश हुआ प्राइवेट प्‍लेन चैलेंजर 600

अमेरिका में एक बार फिर विमान हादसा हुआ है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 8 लोगों को ले जा रहा एक प्राइवेट विमान टेकऑफ के दौरान क्रैश हो गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

America private jet crashes : अमेरिका में एक बार फिर विमान हादसा हुआ है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि बैंगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 8 लोगों को ले जा रहा एक प्राइवेट विमान टेकऑफ के दौरान क्रैश हो गया है। बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 विमान शाम करीब 7:45 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और विमान में सवार लोगों की स्थिति के बारे में तत्काल कोई जानकारी नहीं मिली है। एफएए और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड मामले की जांच कर रहे हैं। FAA और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ने हादसे की जांच शुरू कर दी है।

यह दुर्घटना ऐसे समय हुई जब न्यू इंग्लैंड और देश के अधिकांश हिस्से भीषण शीतकालीन तूफान की चपेट में थे। बांगोर में रविवार को देश के कई अन्य हिस्सों के साथ-साथ लगातार बर्फबारी हुई थी। लगातार गिरती बर्फ के कारण रनवे पर परिचालन मुश्किल हो रहा है। बैंगोर एयरपोर्ट बोस्टन से लगभग 200 मील उत्तर में स्थित है और यहाँ से फ्लोरिडा और वॉशिंगटन जैसे शहरों के लिए सीधी उड़ानें चलती हैं।

बैंगोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑरलैंडो (फ्लोरिडा), वाशिंगटन डीसी और शार्लोट (उत्तरी कैरोलिना) जैसे शहरों के लिए सीधी उड़ानें प्रदान करता है और बोस्टन से लगभग 200 मील (320 किलोमीटर) उत्तर में स्थित है।

