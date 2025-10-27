America Shutdown : अमेरिका में शटडाउन का असर , हवाई यातायात नियंत्रकों की कमी से उड़ानों में देरी

America Shutdown : अमेरिका में जारी शटडाउन का व्यापक असर हवाई यातायात पर देखने को मिल रहा है। दक्षिणी कैलिफोर्निया हवाई यातायात केंद्र में कर्मियों की कमी के कारण लॉस एंजेलिस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने वाले विमानों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। हवाई यातायात रुकने की वजह से यात्रियों के बीच हड़कंप मच गया। संघीय विमानन प्रशासन (FAA) की ओर से इस, बारे में जानकारी दी गई है। संघीय विमानन प्रशासन ने शिकागो, वाशिंगटन और नेवार्क (new Jersey) में भी कर्मियों के कारण विमान परिचालन में देरी की सूचना दी है।

हवाई अड्डों पर वायु यातायात नियंत्रण कर्मचारियों की अनुपस्थिति से यात्रा बाधित हो रही है। इसके साथ ही अधिकारियों को आने वाले दिनों में उड़ानों में और अधिक देरी और रद्दीकरण की आशंका है।

अमेरिकी परिवहन सचिव सीन डफी ने बताया कि संघीय उड्डयन प्रशासन (FAA) ने शनिवार को 22 स्थानों पर हवाई यातायात नियंत्रण कर्मचारियों की कमी की सूचना दी है। डफी ने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि यह संख्या 1 अक्टूबर को संघीय सरकार के बंद होने के बाद से प्रणाली में देखी गई सबसे ज़्यादा संख्या में से एक है। उन्होंने आगे कहा, “नियंत्रक कमजोर होते जा रहे हैं।”

इस बीच डेमोक्रेटिक पार्टी का कहना है कि जब तक राष्ट्रपति ट्रंप सीधे हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक कोई समाधान संभव नहीं है।