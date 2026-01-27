  1. हिन्दी समाचार
  America snowstorm : अमेरिका में शक्तिशाली बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, बिजली गुल, फ्लाइटे रद्द,अब तक 29 लोगों की मौत

अमेरिका में आए शक्तिशाली बर्फीले तूफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है।  तूफान के चलते देश के बड़े हिस्से में भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम की आपदा से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है।

By अनूप कुमार 
