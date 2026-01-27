America snowstorm : अमेरिका में शक्तिशाली बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, बिजली गुल, फ्लाइटे रद्द,अब तक 29 लोगों की मौत

अमेरिका में आए शक्तिशाली बर्फीले तूफान से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। तूफान के चलते देश के बड़े हिस्से में भारी बर्फबारी हो रही है। मौसम की आपदा से जानमाल का भारी नुकसान हुआ है। रोजमर्रा की व्यवस्थाएं चरमरा गई है। अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों घरों में बिजली गुल है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भारी बर्फबारी ने यात्रा को बाधित कर दिया है, कई उड़ानें रद्द हुई हैं। तूफान ने देश के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लिया है।

खबरों के अनुसार, सोमवार को तूफान के अंतिम चरण के पूर्व की ओर बढ़ने के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में और ज्यादा बर्फ जमा हो गई। दक्षिणी इलाकों में जमाव वाली बारिश ने कई दिनों तक मुश्किलें पैदा कीं, जिससे पेड़ और बिजली की लाइनें टूट गईं और लाखों लोग बिना बिजली के रह गए। अधिकारियों ने बताया कि जैसे-जैसे तूफान अर्कांसस (Arkansas) से न्यू इंग्लैंड तक फैलता गया, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती रही।

तूफान इतना भयानक है कि देश के लगभग 1,300 मील लंबे इलाके में एक फुट से ज्यादा गहरी बर्फ जम गई, जिससे कई राजमार्ग बंद हो गए, उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और बड़ी संख्या में स्कूलों को बंद करना पड़ा। नेशनल वेदर सर्विस के अनुसार, पिट्सबर्ग (Pittsburgh) के उत्तर में स्थित इलाकों में 20 इंच तक बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं, सोमवार देर रात से मंगलवार तक तापमान महसूस होने की स्थिति (Wind chill) शून्य से 25 डिग्री फॉरेनहाइट तक गिर गई।

कई फ्लाइट हुईं रद्द

हवाई यातायात भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। FlightAware के अनुसार, सोमवार को देशभर में 8 हजार से ज्यादा उड़ानें या तो विलंबित रहीं या रद्द कर दी गईं। विमानन कंपनी सिरीयम ने बताया कि रविवार को अमेरिका की लगभग आधी उड़ानें रद्द कर दी गईं, जो कोविड-19 महामारी के बाद किसी एक दिन में सबसे बड़ा आंकड़ा था।