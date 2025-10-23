‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ शो में अमेरिकी बिजनेसमैन बिल गेट्स की एंट्री, प्रोमो जारी

स्टार टीवी के मशहूर शो ' क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ' (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) के नए सीजन में हाल ही में साक्षी तंवर ने कैमियो किया है। अब शो में एक और बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। शो में अमेरिकी बिजनेसमैन बिल गेट्स (American businessman Bill Gates) की एंट्री हुई है।
मुंबई। स्टार टीवी के मशहूर शो ‘ क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 ‘ (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi 2) के नए सीजन में हाल ही में साक्षी तंवर ने कैमियो किया है। अब शो में एक और बड़ा ट्विस्ट आ रहा है। शो में अमेरिकी बिजनेसमैन बिल गेट्स (American businessman Bill Gates) की एंट्री हुई है। मेकर्स ने प्रोमो जारी किया है जिसमें बिल अभिनेत्री स्मृति ईरानी (Actress Smriti Irani) के साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। शो में बिल का कैमियो रहेगा जो एक खास मकसद से लाया जा रहा है।
बिल गेट्स की शो में एंट्री
हाल ही में जारी हुए प्रोमो में शो की पूर्व केंद्रीय मंत्री और अभिनेत्री स्मृति ईरानी (Actress Smriti Irani) को वीडियो कॉल पर दुनिया के सबसे मशहूर उद्यमी बिल गेट्स (Bill Gates) से बात करते हुए देखा जा सकता है। यह छोटा-सा प्रोमो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों की तरफ से रिएक्शन्स सामने आ रहे हैं।
View this post on Instagram
पढ़ें :- केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मंदिर का पुजारी बनने के लिए किसी खास जाति या वंश का होना जरूरी नहीं
ग्लोबल आइकन की भारतीय टीवी में एंट्री
प्रोमो में बिल गेट्स (Bill Gates) को स्मृति ईरानी (Smriti Irani) से वीडियो कॉल पर बातचीत करते हुए दिखाया गया है। बातचीत का विषय सामाजिक विकास और टेक्नोलॉजी के जरिये समाज में बदलाव से जुड़ा है। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिन पहले शो के एक एपिसोड में गेट्स फाउंडेशन का जिक्र किया गया था, जिससे अब यह पुष्टि हो गई कि शो में बिल गेट्स का विशेष कैमियो होने वाला है।
पढ़ें :- लालू यादव पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया तंज, कहा- राजद में है परिवार वादView this post on Instagram
इससे पहले गेट्स ने अमेरिकी सिटकॉम ‘द बिग बैंग थ्योरी’ (American sitcom “The Big Bang Theory”) में एक मजेदार कैमियो किया था। लेकिन यह पहला मौका है जब वह भारतीय टेलीविजन पर दिखाई देंगे। उद्योग के जानकारों का कहना है कि यह न सिर्फ एक प्रमोशनल या गेस्ट अपीयरेंस है, बल्कि यह भारतीय टीवी के बढ़ते अंतरराष्ट्रीय प्रभाव का प्रतीक भी है।
स्मृति ईरानी की वापसी
बता दें स्मृति ईरानी (Smriti Irani) भी लंबे समय के बाद टीवी पर फिर से वापस लौटी हैं। अभिनय से ब्रेक लेकर स्मृति ने राजनीति की दुनिया में खूब नाम बनाया। अब एकता कपूर के शो के दूसरे सीजन में भी स्मृति फिर से वही पुराने जादू को दोहराने की कोशिश में हैं।