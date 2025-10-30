Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi बंद होने की खबर निकली झूठी? ये है एकता कपूर का प्लान

एक्ट्रेस स्मृति ईरानी (Smriti Irani) और एकता कपूर (Ekta Kapoor) का सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ (Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi)इस समय लगातार खबरों में बना हुआ है। हाल ही में खबर आई थी कि ये सीरियल जनवरी में बंद होने वाला है। इस खबर ने सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के फैंस के बीच परेशानी उत्पन्न कर दी थी।

इसी बीच सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है. खबर है कि सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ बंद नहीं होने वाला है. जनवरी में सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ को बंद करने की बात इसलिए हो रही थी क्योंकि स्मृति ईरानी नए साल तक ही इस शो में काम कर पाएंगी। स्मृति ईरानी ने एकता कपूर को सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के लिए केवल जनवरी तक की डेट्स दी थीं। यही वजह है जो सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ को एकता कपूर भी जनवरी में ही बंद करना चाहती थीं।

स्मृति ईरानी कहेंगी सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ को अलविदा

अब दावा किया जा रहा है कि सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ की सफलता देखकर एकता कपूर ने शो को बंद करने का इरादा बदल लिया है। हालांकि स्मृति ईरानी सच में जनवरी के बाद सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ में नजर नहीं आएंगी। सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ के एक फैन पेज ने दावा किया है कि जनवरी में स्मृति ईरानी शो से अलविदा लेंगी. जिसके बाद वृंदा और अंगद मिलकर सीरियल ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ की कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं.