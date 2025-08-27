लाइव डिस्कशन में अमेरिकी एक्सपर्ट ने US राष्ट्रपति को ट्रंप को Chu**ya कहा, गाली का वीडियो वायरल

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) अपनी नीतियों के कारण अपनों के निशाने पर हैं। अमेरिका में ही ट्रंप के विरोध में लोग खड़े हो गए हैं। लोग उनसे नफरत करने लगे हैं। अमेरिकी ही ट्रंप से कितने नाराज इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लाइव डिस्कशन (Live Discussion) में अमेरिकी एक्सपर्ट (American Expert) ने US राष्ट्रपति को ट्रंप Chu**ya है कहकर संबोधित किया। अमेरिकी राष्ट्रपति (US President) को लाइव डिबेट (Live Debate) में गाली देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

विकीपीडिया पर बने कैरोल क्रिश्टिन फेयर के अनुसार वे थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन (Think Tank RAND Corporation) में भी काम कर चुकी हैं। वह खरी-खरी विचारों के लिए जानी जाती हैं और नीतिगत मुद्दों पर ट्रंप की आलोचना करती रही हैं। दरअसल अमेरिकी राजनीतिक विज्ञानी कैरोल क्रिश्टिन फेयर पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश पत्रकार मोइद पीरजादा (Moeed Pirzada) के साथ एक चर्चा में शिरकत कर रही थीं। इसी दौरान उन्होंने US राष्ट्रपति की घोर बेइज्जती करते हुए चु**या कहा। कैरोल क्रिश्टिन फेयर (Carol Christine Fair) एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक (American Political Scientist) और जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय (Georgetown University) के वॉल्श स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस (Walsh School of Foreign Service) में एसोसिएट प्रोफेसर (Associate Professor) हैं। वह दक्षिण एशियाई राजनीतिक और सैन्य मामलों में विशेषज्ञता रखती हैं। कैरोल क्रिश्चयन फेयर (Carol Christine Fair) अमेरिकन कूटनीति को समझने वाली विशेषज्ञ मानी जाती हैं। उनका विकीपीडिया पर अपना पेज बना हुआ है।

पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश पत्रकार मोइद पीरजादा (Pakistani-born British journalist Moeed Pirzada) अमेरिका विदेश नीति (US Foreign Policy) पर कैरोल क्रिश्टिन फेयर (Carol Christine Fair) से चर्चा कर रहे थे। इस दौरान उनसे पूछा गया कि क्या वे यह समझती हैं कि अमेरिका भारत को चीन का काउंटरबैलेंस समझने के अपने नजरिये से आगे बढ़ चुका है? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा नहीं लगता है. ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारी अपने फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हैं। करोल क्रिस्टिन ने कहा कि हमें याद रखना होगा कि हमारी नौकरशाही कैसी है। इस नौकरशाही ने 25 साल तक देश के लिए काम किया है। हमें समझ में नहीं आता है कि हमारी नौकरशाही की विशेषज्ञता कहां खो गई।

पत्रकार ने रोका तो दोबार वही बात दोहराई

अपना जबाव जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा, “मेरे अंदर का आशावाद यह विश्वास करना चाहेगा कि ब्यूरोक्रेसी इसे संभाल लेगी, लेकिन मेरे अंदर का निराशावाद कहता है कि अभी तो छह महीने ही हुए हैं और हमें इस Ch***ya के साथ चार साल पूरे करने हैं। क्रिश्टिन फेयर का ये कमेंट सुनकर मोइद पीरजादा (Moeed Pirzada) हंसने लगे। मोइद पीरजादा (Moeed Pirzada) ने कहा कि मैं इस लफ्ज का उर्दू में बार बार बोलता हूं और मेरे कई दर्शक आपत्तियां जताते हैं, और आपने अंग्रेजी की एक परिचर्चा में इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया। इस पर कैरोल क्रिश्टिन फेयर (Carol Christine Fair) ने आगे कहा कि वो सचमुच Ch***ya हैं।

मोइद पीरजादा (Moeed Pirzada) ने कहा कि इस शब्द की इतनी खास अहमियत है कि कुछ स्थितियों को आप इस लफ्ज का इस्तेमाल किए बिना बता ही नहीं सकते। डिस्कशन का ये क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस क्लिप को एक्स पर कई लोगों ने शेयर किया है।