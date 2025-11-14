अमित शाह ने बिहार में जीत पर दी प्रतिक्रिया, बोले- वोटबैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने दिया करारा जवाब

Amit Shah's reaction on Bihar election victory: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की भारी बहुमत से जीत लगभग तय है। वोटों की गिनती के दौरान उसे सुबह से लेकर अब तक रुझानों में जबरदस्त बढ़त मिल रही है। अब औपचारिकता मात्र शेष रह गयी है। इस बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने एनडीए की प्रचंड जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वोटबैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को एक्स पोस्ट में लिखा, “बिहारवासियों का एक-एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोटबैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है।” उन्होंने आगे लिखा, “बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि मतदाता सूची शुद्धिकरण अनिवार्य है और इसके खिलाफ राजनीति की कोई जगह नहीं है। इसीलिए राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आज बिहार में आखिरी पायदान पर आ गई है।”
बिहारवासियों का एक-एक वोट भारत की सुरक्षा और संसाधनों से खेलने वाले घुसपैठियों और उनके हितैषियों के खिलाफ मोदी सरकार की नीति में विश्वास का प्रतीक है। वोटबैंक के लिए घुसपैठियों को बचाने वालों को जनता ने करारा जवाब दिया है।
बिहार की जनता ने पूरे देश का मूड बता दिया है कि मतदाता…
— Amit Shah (@AmitShah) November 14, 2025
शाह ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, यह ‘विकसित बिहार’ में विश्वास रखने वाले हर बिहारवासी की जीत है। जंगलराज और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले किसी भी भेष में आएँ, उन्हें लूटने का मौका नहीं मिलेगा। जनता अब सिर्फ और सिर्फ ‘Politics of performance’ के आधार पर जनादेश देती है। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नीतीश कुमार जी व NDA के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ। साथ ही, अपने अथक परिश्रम से इस परिणाम को चरितार्थ करने वाले बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक के भाजपा बिहार के सभी कार्यकर्ताओं का अभिवादन करता हूँ।”
उन्होंने लिखा, “मैं बिहार की जनता और विशेषकर हमारी माताओं-बहनों को आश्वस्त करता हूँ कि जिस आशा और विश्वास के साथ आपने NDA को यह जनादेश दिया है, मोदी जी के नेतृत्व में NDA सरकार उससे अधिक समर्पण से उसे पूरा करेगी।”