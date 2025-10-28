Cyclone Montha Updates: मोंथा’ से आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा खतरा, अलर्ट मोड पर प्रशासन

दिवाली के बाद लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है।अब वहीं पर दक्षिण-पश्चिम और उससे सटे पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवाती तूफान ‘मोंथा’ आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो आज रात तक एक भयनाक चक्रवाती तूफान के रूप में आंध्र प्रदेश तट को पार कर सकता है। इसे लेकर IMD ने अलर्ट जारी किया है । मौसम विभाग के मुताबिक आंध्र प्रदेश तट पर मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के पास Cyclone Montha के टकराने का पूर्वानुमान है

आंध्र तट पर ऊंची लहरों की चेतावनी

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) और भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने मोंथा चक्रवात को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है । ये तूफान में बदलने के साथ आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से श्रीकाकुलम तक तटीय इलाकों में 2 से 4.7 मीटर ऊंची समुद्री लहरें उठ सकती हैं। दोनों एजेंसियों के अनुसार शाम 5:30 बजे से रात 11:30 बजे तक छह घंटे तक ये ऊंची लहरें रहेंगी।

आंध्र प्रदेश के नेल्लोर से श्रीकाकुलम तक तट से सटे इलाकों में 2 से 4.7 मीटर ऊंची लहरें आने का अनुमान है। आंध्र तट पर बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला जा रहा चक्रवाती तूफान मोंथा के अलर्ट के बीच आंध्र तट पर बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला जा रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने संभावित प्रभावित होने वाले सभी राज्यों में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फॉर्स (NDRF) की 22 टीमें तैनात की हैं.

अलर्ट मोड में प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

इसे प्रशासन ने पहले ही तैयारी कर ली है । जरूरी सामान, तेल-गैस के भंडार भर लिए हैं। साफ पेयजल की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित की गई है। साथ ही SDRF और NDRF की टीमें तैनात हैं. 24×7 कंट्रोल रूम और 74 राहत केंद्र तैयार किए गए हैं. मोबाइल टावरों पर जनरेटर लगाकर कम्युनिकेशन एक्टिव रखा गया है. जनता से सतर्क रहने की अपील की जा रही है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं. – कलेक्टर ऑफिस, अनाकापल्ली: 08924222888, 08924226599, 08924225999 – राजस्व मंडल अधिकारी कार्यालय, अनाकापल्ली: 08924-223316 – राजस्व मंडल अधिकारी कार्यालय, नरसीपट्टनम: 08932-224420

Cyclone Montha: 110 की स्पीड से चलेंगी हवाएं

IMD के मुताबिक, उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए यह 28 अक्टूबर की शाम/रात में मछलीपट्टनम और कालिंगपट्टनम के बीच काकिनाडा के आसपास आंध्र तट को पार करेगा. तब यह गंभीर चक्रवाती तूफान होगा, जिसमें हवा की रफ्तार 90-100 किमी प्रति घंटा रहेगी, जो झोंकों में 110 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकती है.

तेज बारिश की संभावना, लोगों से सतर्क रहने की अपील

लैंडफॉल के समय तटीय आंध्र प्रदेश और यनम के निचले इलाकों में ज्वारीय स्तर से करीब एक मीटर ऊपर तूफानी लहरें उठने से जलभराव हो सकता है. मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर तक आंध्र प्रदेश के प्रभावित इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश जबकि कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है. प्रशासन ने संवेदनशील और निचले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने की अपील की है.