राजाजीपुरम से अवैध बांग्लादेशियों और रोहिग्याओं को हटाने के लिए अनिल अग्रवाल ने महापौर को लिखा पत्र, सुरक्षा के लिए बताया खतरा

लखनऊ। राजाजीपुरम क्षेत्र में हजारों की संख्या में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की आबादी दिनों-दिन बढ़ती ही जा रही है। असाम और पश्चिम बंगाल के रास्ते अवैध घुसपैठ करके आने वालों के लिए राजधानी लखनऊ एक सुरक्षित जगह बन चुकी है। गाजी हैदर कैनाल (Gazi Haider Canal) के अगल-बगल की सरकारी भूमि पर कब्जा करके इन अवैध घुसपैठियों ने पहले झुग्गी-झोपड़ी और अब पक्के मकान तक बनवा लिए है। पूरा राजाजीपुरम क्षेत्र इनकी अवैध आबादी से पटा पड़ा है। कबाड़ी और कूड़े का अवैध कारोबार करने वाले इन लोगों की अनेक आपराधिक गतिविधियों में भी इनकी संलिप्तता रहती है।
स्थानीय लोगों के अनुसार राजाजीपुरम और तालकटोरा क्षेत्र में इनकी आबादी बढ़ती ही जा रही है। अब तो ऐसी कोई जगह नही है जहां इन्होंने अवैध कब्जा न कर रखा हो। क्षेत्र में विस्फोटक हालातों को देखते हुए शुक्रवार को समाजसेवी तथा सेंट जोसेफ विद्यालय समूह के प्रबन्ध निदेशक अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal, Managing Director of the St. Joseph’s School Group) सहित अनेक संभ्रात निवासियों ने सुरक्षा की दृष्टि से खतरा बने इन अवैध बांग्लादेशियों को क्षेत्र से निष्कासित करने हेतु महापौर सुषमा खर्कवाल (Mayor Sushma Kharwal) को पत्र लिखकर गुहार लगायी है।
अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) ने बताया कि इनकी असामाजिक व आपराधिक गतिविधियों के चलते छात्राओं और महिलाओं में असुरक्षा का वातावरण है। रेलवे लाइन के किनारे और बैंक जैसे प्रतिष्ठान्नों के समीप इनकी बढ़ती आबादी सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक है। यही लोग शाम के समय सड़कों के किनारे खान-पान की अवैध दुकाने सजा लेते है। जिन पर हर तरह के अवैध गैर-कानूनी धंधे होते है। उन्होने कहा कि क्षेत्र में कैसे इनकी आबादी बढ़ रही है? किस आधार पर इनको विद्युत कनेक्शन सहित अनेक सरकारी सुविधायें दी जा रही है? इसमें कही न कहीं नगर निगम, पुलिस प्रशासन और खुफिया तंत्र की विफलता है।