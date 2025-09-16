गोरखपुर में पशु तस्करों ने युवक के मुंह में मारी गोली, हत्या की बाद लोगों में आक्रोश

  1. हिन्दी समाचार
Gorakhpur: यूपी के गोरखपुर में NEET मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे एक युवक मुंह में गोली मारकर हत्या कर दी गयी। कथित तौर पर हत्या का आरोप पशु तस्करों पर लगा है। जिसके बाद पूरे इलाके में आक्रोश है। रिपोर्ट्स के अनुसार, 19 वर्षीय छात्र दीपक गुप्ता की सोमवार, 15 सितंबर को उस वक्त गोली मारी गयी, जब वह मवेशी चुराने आए पशु तस्करों का पीछा कर रहे थे।

जानकारी के अनुसार, यह घटना पिपराइच क्षेत्र के जंगल धूषण महुआ चापी की है, जहां पर दीपक गुप्ता की निर्मम हत्या के बाद न्याय की मांग को लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने गोरखपुर-पिपराइच मार्ग को जाम कर दिया, जो बाद में हिंसक हो गया। बताया जा रहा है कि सोमवार रात करीब 12:30 बजे पशु तस्करों का एक समूह तीन अलग-अलग गाड़ियों में सवार होकर एक गांव से मवेशी चुराने आया पहुंचा था। इस दौरान जब ग्रामीणों ने शोर मचाया, तो दीपक अकेले ही तस्करों का पीछा करने निकल पड़ा।

हालांकि, अपराधी उसे पकड़ने में कामयाब रहे, उसे जबरन अपनी डीसीएम गाड़ी में बिठाया और एक घंटे तक घुमाते रहे। फिर उन्होंने कथित तौर पर उसके मुँह में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई और फिर उसका सिर कुचलकर उसकी लाश उसके घर से चार किलोमीटर दूर फेंक दी। युवक की हत्या से पूरे गांव में आक्रोश है। लोगों ने मंगलवार को गोरखपुर-पिपराइच मार्ग को जाम कर दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की।

स्थिति को संभालने और शोकाकुल परिवार और आक्रोशित ग्रामीणों को शांत करने के लिए पीएसी के साथ चार अलग-अलग थानों की पुलिस बल को घटनास्थल पर तैनात किया गया। पुलिस ने हत्या और उसके बाद हुई भीड़ हिंसा, दोनों की जाँच शुरू कर दी है।

