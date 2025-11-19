  1. हिन्दी समाचार
  3. कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल को NIA ने कस्टडी में लिया, दिल्ली एयरपोर्ट से सीधे पटिलाया हाउस कोर्ट में पेशी

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Notorious gangster Lawrence Bishnoi) का भाई और NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अनमोल बिश्नोई (Anmol Bishnoi) आखिरकार भारत लौट आया है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अनमोल को बुधवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Indira Gandhi International Airport) पर उतारा गया।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई (Notorious gangster Lawrence Bishnoi) का भाई और NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल अनमोल बिश्नोई (Anmol Bishnoi) आखिरकार भारत लौट आया है। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए अनमोल को बुधवार सुबह दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Indira Gandhi International Airport) पर उतारा गया। एयरपोर्ट पर लैंड होते ही NIA की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया, जहां से उसे सीधे पटिलाया हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ले जाया जाएगा। अनमोल पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड (Baba Siddique Murder Case) , सिद्धू मूसेवाला मर्डर (Sidhu Moosewala murder) और सलमान खान (Salman Khan)के घर पर फायरिंग जैसे कई हाई-प्रोफाइल केसों में आरोपी हैं।

पढ़ें :- सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी

जानकारी के अनुसार, अनमोल अप्रैल 2022 में फर्जी पासपोर्ट की मदद से भारत से भागा था। वह नेपाल, दुबई, केन्या होते हुए अमेरिका पहुंच गया था, वह से कनाडा के बीच घूमता रहा। बाद में उस पिछले सा अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने कैलिफोर्निया में हिरासत में ले लिया था और तब से वह स्थानीय पुलिस की कस्टडी में था।

अमेरिका ने किया डिपोर्ट

अब मंगलवार को अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ने में 200 लोगों को भारत डिपोर्ट किया है, जिसमें अनमोल बिश्नोई (Anmol Bishnoi) भी शामिल है। इन प्रवासियों में पंजाब के दो वांटेड अपराधी भी हैं, जबकि बाकी 197 अवैध प्रवासी हैं।

पूछताछ में होंगे कई खुलासे

पढ़ें :- पटियाला हाउस कोर्ट ने चैतन्यानंद सरस्वती को जब्ती ज्ञापन की प्रतियां देने से किया मना

एयरपोर्ट पर NIA की टीम ने अनमोल को हिरासत में ले लिया। सूत्रों के अनुसार, पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी के बाद NIA उसकी कस्टडी लेगी। उसके खिलाफ 18 से ज्यादा केस दर्ज हैं, जिनमें हथियारों की आपूर्ति और लॉजिस्टिक सपोर्ट का आरोप हैं। NIA अधिकारी ने कहा कि अनमोल लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) का मुख्य ओवरसीज हैंडलर था। वह एक्सटॉर्शन, थ्रेट्स और असाइनमेंट्स को एन्क्रिप्टेड चैनलों से कंट्रोल करता था। अब उसकी कस्टडी में कई राज खुलेंगे।

कई मामलों में आरोपी है अनमोल

आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई (Anmol Bishnoi) भारत के कई बड़े मामलों में वांटेड है, जिनमें सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड (Sidhu Moosewala Murder Case)। सलमान खान (Salman Khan) के घर के बाहर फायरिंग केस, बाबा सिद्दिकी हत्याकांड (Baba Siddique Murder Case) और देश के कई राज्यों में दर्ज अन्य गंभीर आपराधिक केस शामिल हैं।

 

पढ़ें :- चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थसारथी की जमानत याचिका सुनने से पहले एडिशनल जज अतुल अहलावत ने केस से खुद को किया अलग
