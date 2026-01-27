  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. कोडिन कफ सिरप मामले में एक और बड़ी कार्रवाई, विकास सिंह नरवे को सिद्धार्थनगर से किया गया गिरफ्तार

कोडिन कफ सिरप मामले में एक और बड़ी कार्रवाई, विकास सिंह नरवे को सिद्धार्थनगर से किया गया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश में कोडिन कफ सिरप मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कोडिन कफ सिरप मामले में फरार आरोपी विकास सिंह नरवे को सिद्धार्थनगर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विकास सिंह नरवे आजमगढ़ का रहने वाला है और पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश जारी थी।

By शिव मौर्या 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोडिन कफ सिरप मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। कोडिन कफ सिरप मामले में फरार आरोपी विकास सिंह नरवे को सिद्धार्थनगर से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी विकास सिंह नरवे आजमगढ़ का रहने वाला है और पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश जारी थी।

पढ़ें :- ज़हरीले-नशीले कोडीन कफ सिरप का अरबों का घोटाला करने वालों पर कुछ हज़ार का इनाम घोषित कर भाजपा सरकार अपनी हँसी न उड़वाए : आखिलेश यादव

विकास सिंह नरवे पर आजमगढ़, जौनपुर और वाराणसी समेत कई जिलों में फर्जी कंपनियां बनाकर नशीला कफ सिरप सप्लाई करने का आरोप है। बताया जा रहा है कि, विकास सिंह नरवे ने ही शुभम जायसवाल की मुलाकात अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह जैसे बड़े तस्करों से करवाई थी।

आजमगढ़ के नरवे गांव का रहने वाला विकास सिंह इस तस्करी नेटवर्क का मास्टरमाइंड माना जाता है। पुलिस जांच में सामने आया है कि विकास ही वह कड़ी था जिसने शुभम जायसवाल के धंधे को अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह के साथ जोड़कर इसे एक बड़े सिंडिकेट में तब्दील किया। बताया जाता है कि, इसने वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर में कई नाम और पते से कागजी कंपनियां खोलकर कोडिन कफ सिरप की सप्लाई की थी।

विकास सिंह नरवे पर कई गंभीर मुकदमें भी दर्ज हैं। काफी दिनों से वो पुलिस को चकमा दे रहा था। अमित टाटा और आलोक सिंह की गिरफ्तारी के बाद जब एसटीएफ ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने विकास के नाम का खुलासा किया था। वाराणसी पुलिस की टीम ने सटीक सूचना के आधार पर उसे सिद्धार्थनगर से उस वक्त दबोचा। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था।

 

पढ़ें :- Cough Cyrup Case : यूपी एसटीएफ के रडार पर पांच फर्मा कंपनियां, इनके खिलाफ पुलिस दर्ज करेगी FIR

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

अखिलेश यादव, बोले- सिर्फ दीदी ही कर सकती हैं भाजपा का डटकर मुकाबला, अभी तक पेन ड्राइव खोने का दर्द नहीं भूल पाई BJP

अखिलेश यादव, बोले- सिर्फ दीदी ही कर सकती हैं भाजपा का डटकर...

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच सीएम योगी के समर्थन में डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने दिया इस्तीफा

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद के बीच सीएम योगी के समर्थन में डिप्टी कमिश्नर...

Video-यूजीसी के नए नियम का देश में बढ़ा विरोध, यूपी में सवर्ण सांसदों को भेजी गई चूड़ियां

Video-यूजीसी के नए नियम का देश में बढ़ा विरोध, यूपी में सवर्ण...

आबकारी विभाग की नीतियों में होगा बदलाव, सरकार करेगी डिस्टिलरी उद्योग में विस्तार, किसानों को उत्पाद मिलेगा बढ़कर मुल्य, युवाओं को रोजगार

आबकारी विभाग की नीतियों में होगा बदलाव, सरकार करेगी डिस्टिलरी उद्योग में...

योगी सरकार पर बिफरी उमा भारती, बोलीं- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से 'शंकराचार्य' होने का सबूत मांगना गलत

योगी सरकार पर बिफरी उमा भारती, बोलीं- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से 'शंकराचार्य' होने...

मनरेगा मजदूरों से राहुल गांधी ने की बातचीत, कहा-मज़दूरों से दिहाड़ी के मोल-भाव का हक़ छीन लेना चाहती है सरकार

मनरेगा मजदूरों से राहुल गांधी ने की बातचीत, कहा-मज़दूरों से दिहाड़ी के...