Anthropic AI : एंथ्रोपिक एआई के नेतृत्व वाली तकनीकी कंपनियों में आई गिरावट ,  मार्केट में हाहाकार

अमेरिकी शेयर मार्केट एक AI टूल की एंट्री से भूचाल आ गया। पूरा शेयर मार्केट  हिल गया है। इसकी वजह Anthropic का नया AI टूल है, जो दूसरे AI से हटकर काम करता है। 

अनूप कुमार 
