Anthropic AI : एंथ्रोपिक एआई के नेतृत्व वाली तकनीकी कंपनियों में आई गिरावट ,  मार्केट में हाहाकार

Anthropic AI : अमेरिकी शेयर मार्केट एक AI टूल की एंट्री से भूचाल आ गया। पूरा शेयर मार्केट हिल गया है। इसकी वजह Anthropic का नया AI टूल है, जो दूसरे AI से हटकर काम करता है। Anthropic ने हाल में ही कुछ AI प्लगइन्स को लॉन्च किया है. इन प्लगइन की वजह से मार्केट से 285 अरब डॉलर (लगभग 26,129 अरब रुपये) साफ हो गए हैं।

तकनीकी शेयरों में हालिया गिरावट एंथ्रोपिक द्वारा शुरू की गई थी, जब कंपनी ने कहा कि वह कानूनी कार्यों में सहायता के लिए एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरण लॉन्च कर रही है, जिससे सॉफ्टवेयर फर्मों को खतरा पैदा हो गया है। Anthropic AI टूल का असर सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर, लीगल टेक और फाइनेंशियल सर्विसेस वाले स्टॉक्स पर पड़ा है। AI की दुनिया में Anthropic को Claude चैटबॉट के लिए जाना जाता है।

एन्थ्रोपिक ने अपने क्लाउड कोवर्क उत्पाद के लिए कई प्लगइन्स जारी किए हैं जो कानूनी, बिक्री, विपणन और डेटा विश्लेषण से संबंधित कार्यों को स्वचालित कर सकते हैं, जिससे यह चिंता बढ़ गई है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति कंपनियों के व्यावसायिक मॉडलों को उलट सकती है।

जैसे तमाम AI टूल्स का इस्तेमाल लोग कोड्स लिखने के लिए करते हैं, उसी तरह से इन टूल्स का उपयोग नॉन-कोडिंग काम को करने के लिए किया जा सकता है। ये टूल्स फाइल्स को पढ़ना, फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करना, डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट करना और यूजर के लिए मल्टी-स्टेप टास्क को पूरा कर सकते हैं।

भारत में आईटी सेवा कंपनियां, जिन्हें एआई विरोधी व्यापार के रूप में देखा जाता है, उन्हें भी आज झटका लगा और उनके शेयरों में 8% तक की गिरावट आई। एंथ्रोपिक द्वारा लॉन्च किया गया नया टूल उन कार्यों को स्वचालित करने में सक्षम माना जा रहा है जिन्हें परंपरागत रूप से घरेलू कंपनियों को आउटसोर्स किया जाता था। इससे मानव-प्रधान व्यापार मॉडल की स्थिरता पर संदेह पैदा हो रहा है और जोखिम से बचने के लिए शेयरों की बिक्री शुरू हो रही है।