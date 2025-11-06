  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Anunay Sood : लोकप्रिय इंफ्लुएंसर अनुनय सूद की 32 साल की उम्र में निधन , फॉलोअर्स में दौड़ी शोक की लहर

Anunay Sood : लोकप्रिय इंफ्लुएंसर अनुनय सूद की 32 साल की उम्र में निधन , फॉलोअर्स में दौड़ी शोक की लहर

लोकप्रिय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फ़ोटोग्राफ़र अनुनय सूद का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके आकस्मिक निधन की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Anunay Sood : लोकप्रिय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फ़ोटोग्राफ़र अनुनय सूद का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके आकस्मिक निधन की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। उनके परिवार ने गुरुवार सुबह उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के ज़रिए इसकी जानकारी दी। संदेश में उनकी मृत्यु का कारण नहीं बताया गया। यह खबर साझा करते हुए, परिवार ने गोपनीयता का अनुरोध किया और अपने प्रशंसकों से उनके घर के बाहर इकट्ठा होने से बचने को कहा। कुछ ही दिन पहले, लास वेगास की जगमगाती सड़कों पर, स्पोर्ट्स कारों के बीच खड़े अनुनय ने अपनी लास्ट पोस्ट शेयर की थी।

पढ़ें :- सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को झटका, FIR रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सूद का ‘ब्रेकिंट्ज़’ (‘Brekintz’) नाम का एक इंस्टाग्राम चैनल था, जहाँ उन्होंने हाल ही में ‘पावर क्रिएटर अवार्ड्स-ट्रैवल’ (Power Creator Awards – Travel) के लिए एक वोटिंग लिंक पोस्ट किया था। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर 14 लाख से ज्यादा  फॉलोअर्स और यूट्यूब पर लगभग 4 लाख सब्सक्राइबर्स थे। अनुनय सूद ने हर किसी को अपनी यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया।

अनुनय सूड फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स लिस्ट में शामिल रहे। फोर्ब्स ने उन्हें दुबई बेस्ड फोटोग्राफर जो दुनिया को अपने कैमरे से देखता है कहकर सम्मानित किया था।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा- चुनाव के बाद राजद और कांग्रेस नोचेंगे एक दूसरे के बाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन पर साधा निशाना, कहा- चुनाव के बाद...

Louvre Museum Weakest Password :  पेरिस के लूव्र म्‍यूजियम में हुई 900 करोड़ की चोरी, सिक्‍योरिटी कैमरों का पासवर्ड बेहद कमजोर निकला

Louvre Museum Weakest Password :  पेरिस के लूव्र म्‍यूजियम में हुई 900...

थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए..... ममदानी की विक्ट्री स्पीच में हिंदी गाने की धूम, Zohran ने ट्रंप पर साधा निशाना

थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए..... ममदानी की विक्ट्री स्पीच में हिंदी गाने की धूम,...

Bihar Assembly Election 2025 : बिहार चुनाव देखने पहुंचा 7 देशों का डेलिगेशन,मुजफ्फरपुर जिले में मतदान केंद्रों का दौराकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा

Bihar Assembly Election 2025 : बिहार चुनाव देखने पहुंचा 7 देशों का...

Anunay Sood : लोकप्रिय इंफ्लुएंसर अनुनय सूद की 32 साल की उम्र में निधन , फॉलोअर्स में दौड़ी शोक की लहर

Anunay Sood : लोकप्रिय इंफ्लुएंसर अनुनय सूद की 32 साल की उम्र...

'वोटर को ठगने के लिए मेरी तस्वीर का इस्तेमाल किया...' ब्राजीलियन लड़की ने राहुल के आरोपों पर दी प्रतिक्रिया

'वोटर को ठगने के लिए मेरी तस्वीर का इस्तेमाल किया...' ब्राजीलियन लड़की...