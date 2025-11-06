Anunay Sood : लोकप्रिय इंफ्लुएंसर अनुनय सूद की 32 साल की उम्र में निधन , फॉलोअर्स में दौड़ी शोक की लहर

Anunay Sood : लोकप्रिय ट्रैवल इन्फ्लुएंसर और फ़ोटोग्राफ़र अनुनय सूद का 32 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनके आकस्मिक निधन की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। उनके परिवार ने गुरुवार सुबह उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट के ज़रिए इसकी जानकारी दी। संदेश में उनकी मृत्यु का कारण नहीं बताया गया। यह खबर साझा करते हुए, परिवार ने गोपनीयता का अनुरोध किया और अपने प्रशंसकों से उनके घर के बाहर इकट्ठा होने से बचने को कहा। कुछ ही दिन पहले, लास वेगास की जगमगाती सड़कों पर, स्पोर्ट्स कारों के बीच खड़े अनुनय ने अपनी लास्ट पोस्ट शेयर की थी।

सूद का ‘ब्रेकिंट्ज़’ (‘Brekintz’) नाम का एक इंस्टाग्राम चैनल था, जहाँ उन्होंने हाल ही में ‘पावर क्रिएटर अवार्ड्स-ट्रैवल’ (Power Creator Awards – Travel) के लिए एक वोटिंग लिंक पोस्ट किया था। सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम पर 14 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और यूट्यूब पर लगभग 4 लाख सब्सक्राइबर्स थे। अनुनय सूद ने हर किसी को अपनी यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया।

अनुनय सूड फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार्स लिस्ट में शामिल रहे। फोर्ब्स ने उन्हें दुबई बेस्ड फोटोग्राफर जो दुनिया को अपने कैमरे से देखता है कहकर सम्मानित किया था।