अनुराग बसु की फिल्म 'मेट्रो... इन दिनों' का पहला पोस्टर आउट, पहली बार आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान एक साथ आएंगे नजर

‘Metro… In Dinon’ First poster released: अनुराग बसु के निर्देशन में बन रही फिल्म ‘मेट्रो… इन दिनों’ की काफी समय से चर्चा हो रही है। इसमें पहली बार आदित्य रॉय कपूर और सारा अली खान की जोड़ी नजर आएगी, वहीं अनुपम खेर, नीना गुप्ता और पंकज त्रिपाठी भी फिल्म का हिस्सा हैं।

अब ‘मेट्रो… इन दिनों’ का पहला पोस्टर सामने आ गया है, जिसे प्रशंसक काफी पसंद कर रहे हैं। इसके साथ निर्माताओं ने बताया कि फिल्म के पहले गाने का टीजर 24 मई को आएगा। टी-सीरीज ने फिल्म का पोस्टर साझा करते हुए लिखा, ‘हर सिग्नल एक कहानी बयां करता है। यह एक गाने से शुरू होता है। गाने का टीजर कल आएगा।’

Every signal🚦tells a story. This one starts with a song 🎼

Song Teaser lands tomorrow —#MetroInDino, your Story in Cinemas on 4th July, 2025.#AdityaRoyKapur @SaraAliKhan @AnupamPKher @Neenagupta001 @TripathiiPankaj @konkonas @alifazal9 @fattysanashaikh #SaswataChatterjee… pic.twitter.com/24JGmTZt2L

— T-Series (@TSeries) May 23, 2025