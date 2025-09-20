Saiyaara: एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं सैयारा स्टार्स? अहान पांडे और अनीत पड्डा को मिली ये सलाह

फिल्म ‘सैयारा’ जितनी ही बॉक्सऑफिस पर हिट हुई उतनी ही फिल्म स्टार्स के रियल जिंदगी में सुपर दिख रही है । बता दें सैयारा स्टार आहान पांडे और अनीत पड्डा एक बार फिर सुर्खियों में बन गए हैं। वहीं इन दोनों स्टार्स को लेकर डेटिंग की अफवाह फैली हुई है। खबरें हैं कि पर्दे पर रोमांस करने वाली यह जोड़ी ऑफ-स्क्रीन भी रोमांस कर रही है। दोनों अपने रिश्तों को प्राइवेट रखने की सलाह दिये हैं।

क्या सच में एक दूसरे डेट कर रहे हैं अहान और अनीत

एक मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि निर्माता आदित्य चोपड़ा के एक करीबी सूत्र के हवाले से बताया गया है कि अहान पांडे और अनीत पड्डा रियल लाइफ में भी एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल अपने रिश्ते को सीक्रेट रखने की सलाह दी गई है। आदित्य चोपड़ा के सूत्र ने बताया कि अहान पांडे और अनीत पड्डा की लव स्टोरी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत कहानियों में से एक है।

रिलेशनशिप में हैं अनीत और अहान

अहान पांडे और अनीत पड्डा के रिश्ते पर बात करते हुए आदित्य चोपड़ा के सूत्र ने कहा कि दोनों के बीच प्यार की शुरुआत ‘सैयारा’ की शूटिंग के दौरान हुई। सूत्र ने नाम न लेते हुए कहा कि वह मासूम और कमजोर थी, इसलिए सेट पर शूटिंग के दौरान उन्होंने उनका काफी ख्याल रखा। वहीं इस दौरान साथ में काम करते हुए उन दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। अब अनीत और अहान कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। हालांकि आदित्य चोपड़ा को लगता है कि इस रिश्ते को उजागर करना उनके करियर के लिए सही नहीं होगा। इससे उनकी पॉपुलैरिटी कम हो सकती है, इसलिए उन्हें अभी रिश्ता प्राइवेट रखने को कहा गया है।