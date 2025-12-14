अर्जेंटीना के फुटबॉल आइकन मेस्सी पहुंचे मुंबई, अंडर-14 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों के साथ किया अभ्यास

नई दिल्ली। अर्जेंटीना के फुटबॉल आइकन लियोनेल मेस्सी (Argentine football icon Lionel Messi) GOAT इंडिया टूर के तीसरे वेन्यू के लिए मुंबई पहुंच गए हैं। कोलकाता में निराशाजनक घटनाओं और हैदराबाद में शानदार स्वागत के बाद अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर अब मुंबई में अपने जोशीले फैन बेस द्वारा स्वागत के लिए तैयार हैं। रविवार को मेस्सी ताज होटल पहुंच गए हैं। शनिवार रात को राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जमा हुए फैंस के लिए यह एक यादगार रात थी, क्योंकि उन्हें अपने ‘GOAT इंडिया टूर 2025’ के दूसरे पड़ाव पर अर्जेंटीना के FIFA वर्ल्ड कप विजेता आइकन लियोनेल मेस्सी को एक्शन में देखने का मौका मिला।

कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम (Salt Lake Stadium, Kolkata) में VIPs और नेताओं द्वारा कथित तौर पर मेस्सी का समय और ध्यान हथियाने के कारण फैंस के गुस्से से हुए दुर्भाग्यपूर्ण हंगामे के बाद, 38 वर्षीय खिलाड़ी का हैदराबाद दौरा इसमें शामिल सभी लोगों के लिए एक मजेदार अनुभव था। उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के साथ 7-ऑन-7 प्रदर्शनी फुटबॉल मैच में हिस्सा लिया, जोशीले और शोर मचाने वाले दर्शकों से प्यार पाया और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से भी मुलाकात की। सुपरस्टार फुटबॉलर ने राहुल गांधी को अपनी आइकॉनिक नंबर 10 अर्जेंटीना जर्सी भेंट की। वहीं कांग्रेस नेता ने उनके और उनके इंटर मियामी टीम के साथियों, लुइस सुआरेज़ और रोड्रिगो डी पॉल के साथ एक तस्वीर खिंचवाई। फुटबॉल दिग्गज को तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक स्मृति चिन्ह देकर म्मानित भी किया। मेस्सी, जो UNICEF के गुडविल एंबेसडर भी हैं। मेस्सी ने वेन्यू पर मौजूद कुछ बच्चों को जीवन भर की याद दी, क्योंकि उन्होंने कुछ पलों के लिए उनके साथ पार्क में गेंद खेली। भारत में अपने समय के दौरान, महाराष्ट्र खेल विभाग द्वारा पूरे राज्य से अंडर-14 युवा फुटबॉल खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा और उन्हें रविवार को मेस्सी के साथ अभ्यास करने का अवसर मिला। सोमवार को GOAT टूर 2025 के लिए दिल्ली मेस्सी का अंतिम पड़ाव होगा।