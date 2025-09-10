Nepal Protest : नेपाल में Army ने संभाला कमान , एयर इंडिया और इंडिगो की फ्लाइट Cancel

नेपाल में लगातार प्रदर्शन जारी है मंगलवार ये प्रोटेस्ट इस कदर बढ़ गया की युवाओं ने सदन को आग के हवाले कर दिया। पीएम केपी शर्मा ओली सहित कई अन्य नेता और मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। पशुपति नाथ मंदिर पर हमले के बाद आर्मी को कमान संभालनी पड़ी ।भले ही अब सोशल मीडिया बैन को हटा दिया गया। इस प्रदर्शन में अब तक 19 लोग की मौत हुई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफा देने के बाद भी सड़कों पर शांति नहीं लौटी। सेना को उतारना पड़ा और हालात अब भी काबू से बाहर हैं।

बता दें की युवाओं का गुस्सा कोई नया नहीं है नेपाल लंबे समय से भ्रष्टाचार और सियासी खेलों का शिकार रहा है। इससे जनता, खासकर नई पीढ़ी, तंग आ चुकी थी। सोशल मीडिया पर पाबंदी ने उनके गुस्से को और भड़का दिया। सोमवार को पुलिस की गोलीबारी में 19 लोग मारे गए। इसके बाद मंगलवार को प्रदर्शन और उग्र हो गए। इस हालत को देखकर सेना ने मोर्चा संभाला। नेपाल सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल ने एक वीडियो बयान में प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील की।

उन्होंने कहा, “हमें मिलकर देश को इस मुश्किल घड़ी से निकालना है। हिंसा से नुकसान ही होगा। बातचीत का रास्ता अपनाएं।” जनरल सिग्देल ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। इसके बाद भी ये हिंसा बंद होने का नाम नहीं ले रहा है।

एअर इंडिया और इंडिगो की उड़ानें रद

एअर इंडिया और इंडिगो ने मंगलवार को पड़ोसी देश नेपाल में GEN Z के विरोध प्रदर्शनों से गहराई अराजकता की स्थिति को देखते हुए दिल्ली और काठमांडू के बीच अपनी उड़ानें रद कर दी हैं।एअर इंडिया ने अपने एक बयान में कहा, “काठमांडू में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली रूट की उड़ानें रद कर दी गई हैं। इन उड़ानों में एआई2231/2232, एआई2219/2220, एआई217/218 और एआई211/212 शामिल हैं।”

इंडिगो ने कहा, “हम घटनाक्रम पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जल्द से जल्द परिचालन फिर से शुरू करने के लिए स्थानीय अधिकारियों के साथ कॉर्डिनेट कर रहे हैं। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे आधिकारिक चैनल देखते रहें। हम सामान्य परिचालन की बहाली की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके धैर्य के लिए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करते हैं।”