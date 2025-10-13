अरशद नदीम के कोच को PAK में धांधली उजागर करनी पड़ी भारी, देश में आजीवन लगा बैन

Arshad Nadeem’s coach banned for life: पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडल विजेता और पाकिस्तान के टॉप जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के लंबे समय से कोच सलमान इकबाल पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। पाकिस्तान के एथलेटिक्स महासंघ ने रविवार को इकबाल के खिलाफ यह कर्रावाई की है। नदीम के कोच को यह सजा धांधली को उजागर करने की कोशिश के लिए दी गयी है। हालांकि, देश के एथलेटिक्स महासंघ का कहना है कि पंजाब एथलेटिक्स संघ के संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में इकबाल पर आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है।

पाकिस्तान एमेच्योर एथलेटिक्स महासंघ की ओर से लगे प्रतिबंध के बाद सलमान इकबाल किसी भी एथलेटिक्स गतिविधि में भाग नहीं ले सकते और कोचिंग भी नहीं दे सकते हैं और किसी भी स्तर पर कोई पद पर बने रहने के योग्य होंगे। प्रतिबंध से पहले इकबाल पंजाब एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष भी थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, इकबाल पर पंजाब संघ के चुनाव कराकर उल्लंघन करने का आरोप लगाया है ये चुनाव इसी साल अगस्त में हुए थे। इस मामले में जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया था। जांच समिति ने इकबाल से सवाल-जवाब के बाद 10 अक्टूबर को पाकिस्तान खेल बोर्ड (पीएसबी) से प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी।

हालांकि, सलमान इकबाल पर प्रतिबंध लगाने के मामला उनकी ओर से पीएसबी को भेजे गए जवाब से जुड़ा मालूम पड़ता है जिसमें पीएसबी ने इकबाल से टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नदीम के खराब प्रदर्शन के बारे में स्पष्टीकरण मांगा था। पीएसबी ने जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम की ट्रेनिंग और यात्रा पर हुए खर्च के बारे में भी जानकारी मांगी थी। इकबाल ने अपने जवाब कहा था कि पाकिस्तान एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन पिछले एक साल से नदीम की गतिविधियों से दूर रहा है।

इकबाल ने यह भी दावा किया कि उन्हें साउथ अफ्रीका में नदीम के प्रशिक्षण और पिंडली की मांसपेशियों की चोट के बाद की रिकवरी के लिए एक दोस्त से आर्थिक मदद लेनी पड़ी थी। इस जवाब के एक दिन बाद ही पंजाब संघ के चुनाव की जांच कर रही समिति ने उन पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश कर दी थी। अब प्रतिबंध की कार्रवाई से पाकिस्तान एथलेटिक्स में इकबाल की भागीदारी पूरी तरह समाप्त हो गई है।