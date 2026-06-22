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जयपुरिया संस्थान के 30वां दीक्षांत समारोह में 358 छात्रों को डिप्लोमा और दो शोधार्थियों को फैलोशिप से किया गया सम्मानित

जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ ने रविवार को अपने 30वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में 358 छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किया और दो शोधार्थियों को फैलोशिप से सम्मानित किया। संस्थान के चारों परिसरों में 2026 बैच के छात्रों को प्रति वर्ष ₹ 24.11 लाख का उच्चतम वेतन पैकेज और प्रति वर्ष ₹ 11.08 लाख का औसत वेतन पैकेज प्राप्त हुआ।

By santosh singh 
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लखनऊ। जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, लखनऊ ने रविवार को अपने 30वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में 358 छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किया और दो शोधार्थियों को फैलोशिप से सम्मानित किया। संस्थान के चारों परिसरों में 2026 बैच के छात्रों को प्रति वर्ष ₹ 24.11 लाख का उच्चतम वेतन पैकेज और प्रति वर्ष ₹ 11.08 लाख का औसत वेतन पैकेज प्राप्त हुआ।

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इस समारोह में मुख्य अतिथि पुलकित त्रिवेदी, प्रबंध निदेशक-भारत, स्नैप इंक., विशिष्ट अतिथि गरुण ध्वज सिंह, निदेशक, ड्यूश बैंक और संस्थान के पूर्व छात्र, तथा शरद जयपुरिया, अध्यक्ष, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स उपस्थित थे।

संस्थान ने बताया कि छात्रों को डेलॉयट, निजी बैंकों, आदित्य बिरला कैपिटल, कोलगेट-पामोलिव, टीवीएस मोटर कंपनी, जियो-बीपी और जेके सीमेंट सहित कई भर्तीकर्ताओं से नौकरी के प्रस्ताव मिले हैं।

अध्यक्ष का स्वर्ण पदक सारिम अहमद खान (पीजीडीएम), अमीशा बिसन (पीजीडीएम-वित्तीय सेवाएँ) और पलक सिंह (पीजीडीएम-खुदरा प्रबंधन) को प्रदान किया गया। अमीशा बिसन को वर्ष 2026 की सर्वश्रेष्ठ छात्रा और सर्वश्रेष्ठ महिला छात्रा भी चुना गया।

“स्नातकोत्तर वर्ग की उपलब्धियों को देखना वास्तव में गर्व का क्षण है,” पुलकित त्रिवेदी ने कहा, और छात्रों से नैतिकता और ईमानदारी को बनाए रखते हुए महत्वाकांक्षी बने रहने का आग्रह किया।

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गरुन ध्वज सिंह ने स्नातकों को एक मजबूत नींव बनाने, व्यक्तिगत विकास में निवेश करने और सार्थक संबंधों को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी।

शरद जयपुरिया ने छात्रों को आजीवन सीखने के लिए प्रोत्साहित किया, वहीं संस्थान के शासी मंडल के उपाध्यक्ष श्रीवत्स जयपुरिया ने उनसे ईमानदारी और सहानुभूति के साथ नेतृत्व करने का आग्रह किया। संस्थान की निदेशक सुषमा विश्नानी ने कहा कि तेजी से बदलती दुनिया में निरंतर सीखना, लचीलापन और नैतिक नेतृत्व आवश्यक बने रहेंगे।

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