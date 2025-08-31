Ather Energy EL Platform and AtherStack™ 7.0 Scooter : एथर एनर्जी ने पेश किया अगली नर्ई EL प्लेटफॉर्म और AtherStack™ 7.0 स्कूटर,जानें सुविधाएं

  1. हिन्दी समाचार
 एथर एनर्जी ने अपने तीसरे वार्षिक कम्युनिटी डे कार्यक्रम में कई नए उत्पादों और तकनीकी प्रगति का अनावरण किया।

अनूप कुमार 
Updated Date

Ather Energy EL Platform and AtherStack 7.0 Scooter :  एथर एनर्जी ने अपने तीसरे वार्षिक कम्युनिटी डे कार्यक्रम में कई नए उत्पादों और तकनीकी प्रगति का अनावरण किया। इसका मुख्य आकर्षण ईएल प्लेटफ़ॉर्म का लॉन्च था, जो एक अगली पीढ़ी का वाहन आर्किटेक्चर है जिसे एथर की आगामी स्कूटर रेंज में स्केलेबिलिटी, लागत अनुकूलन और तेज नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

450 की शुरुआत के बाद से, ईएल प्लेटफ़ॉर्म एथर की उत्पाद रणनीति में एक बड़ा बदलाव लेकर आया है। 26 लाख किलोमीटर से ज़्यादा के राइडर डेटा से प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्मित, इसमें एक नया चेसिस, पावरट्रेन और इलेक्ट्रॉनिक्स आर्किटेक्चर है। यह प्लेटफ़ॉर्म मॉड्यूलर है, जिससे एथर एक साझा कंपोनेंट बेस का उपयोग करके कई प्रकार के स्कूटर बना सकता है। उल्लेखनीय रूप से, ईएल प्लेटफ़ॉर्म असेंबली को 15% तक आसान बनाता है और 2 गुना तेज़ आवधिक सर्विसिंग के साथ सेवाक्षमता में सुधार करता है।

एथर ने अपने नए EL प्लेटफॉर्म पर एक नया कॉन्सेप्ट Ather Redux भी पेश किया।

एथर ने अपनी कॉन्सेप्ट मोटो-स्कूटर ‘रेडक्स’ का भी प्रदर्शन किया, जिसे प्रतिक्रियाशीलता और अनुकूलनशीलता के लिए डिज़ाइन किया गया है। ‘इनसाइड-आउट’ दृष्टिकोण पर निर्मित यह कॉन्सेप्ट वाहन, स्कूटर के लचीलेपन और मोटरसाइकिल की गतिशीलता का संयोजन करता है। इसकी मुख्य विशेषताओं में एल्यूमीनियम फ्रेम, 3D-प्रिंटेड जालीदार जालीदार सीट और एम्पलीटेक्स जैसी सामग्रियों से बने बॉडी पैनल शामिल हैं। रेडक्स भविष्य के कुछ अनुभव भी प्रस्तुत करता है

इस कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण एथरस्टैक 7.0 का अनावरण था, जो एक प्रमुख सॉफ्टवेयर अपग्रेड है।

सवारी सुरक्षा सुविधाएँ

गड्ढों की चेतावनी:  आने वाले गड्ढों के बारे में सवारियों को चेतावनी देता है और बेहतर मार्ग सुझाता है।
  दुर्घटना अलर्ट:  छोटी और गंभीर दुर्घटनाओं में अंतर करता है और आपातकालीन संपर्कों को लाइव स्थान भेजता है, साथ ही डैशबोर्ड पर महत्वपूर्ण सवार जानकारी भी प्रदर्शित करता है।
 वाहन सुरक्षा सुविधा 
 पार्क सेफ:  असुरक्षित पार्किंग के मालिकों को सूचित करता है।
 लॉक सेफ: ऐप से सीधे वाहन को स्थिर करने की अनुमति देता है।
  रिमोट कंट्रोल सुविधाएँ : कहीं से भी स्कूटर को चार्ज करना शुरू/बंद करना और बंद करना एथरस्टैक 7.0 का ओटीए रोलआउट आगामी महीनों में शुरू होगा और यह रिज़्टा जेड और एथर 450एक्स के साथ संगत होगा। एथर ने अपने हेलो स्मार्ट हेलमेट के अपडेट की भी घोषणा की, जो अब नए रंगों, आपातकालीन पुल-आउट पैडिंग, एंटी-फॉग वाइजर और यूएसबी-सी चार्जिंग के साथ आता है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
