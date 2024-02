Atif Aslam की थ्रोबैक पोस्ट वायरल, धारा 370 के फैसले पर कहा-इंशाअल्लाह मैं जल्द ही...

Atif Aslam News: पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम कथित तौर पर लगभग सात वर्षों के बाद आगामी फिल्म LSO90’s (90 के दशक की प्रेम कहानी) के साथ बॉलीवुड में वापसी करने के लिए तैयार हैं, जिसमें अध्ययन सुमन और मिस यूनिवर्स दिवा, दिविता राय मुख्य भूमिका में होंगी।

आतिफ की बॉलीवुड वापसी की खबरों के बीच, गायक का एक पुराना ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने के भारत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। उनके ट्वीट में कहा गया, ”आप सभी के साथ कुछ बहुत बड़ी बात साझा करते हुए खुशी हो रही है।

इंशाअल्लाह मैं जल्द ही अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा के लिए रवाना होऊंगा। हज के लिए रवाना होने से पहले, मैं हर किसी से माफी मांगना चाहूंगा, चाहे वह प्रशंसक हों, परिवार हों, दोस्त हों। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए खेद है। कृपया मुझे अपनी प्रार्थनाओं में शामिल करें साथ ही मैं कश्मीरियों के खिलाफ की जा रही हिंसा और अत्याचार की कड़ी निंदा करता हूं। अल्लाह #कश्मीर और पूरी दुनिया में निर्दोष लोगों के जीवन को आशीर्वाद दे।”

"Indian army is doing atrocities against innocent Muslims in Kashmir,.India has occupied it forcefully" This is what @itsaadee had tweeted after the abrogation of article 370 from J&K.

And Bollywood is giving him a red carpet. pic.twitter.com/sLR5fV2D10

— Mr Sinha (@MrSinha_) February 2, 2024