Atmanirbhar Bharat: शिक्षा मंत्रालय ने अधिकारियों को Zoho Office Suite अपनाने का दिया निर्देश

Atmanirbhar Bharat: शिक्षा मंत्रालय (उच्च शिक्षा विभाग) ने एक रणनीतिक कदम के तहत एक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें सभी अधिकारियों को आधिकारिक दस्तावेजों, स्प्रेडशीट और प्रस्तुतियों के निर्माण और प्रबंधन के लिए ज़ोहो ऑफिस सूट (Zoho Official Suite) को अपनाने का निर्देश दिया गया है, जिसे एनआईसी मेल प्रणाली में शामिल किया गया है।

पढ़ें :- 'दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी सबसे बड़ी दुश्मन...' भावनगर में बोले पीएम मोदी

भारत सरकार का यह कदम उस व्यापक दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें देश को सेवा अर्थव्यवस्था से उत्पाद राष्ट्र में परिवर्तित करना तथा प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समाधानों में आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना शामिल है। मंत्रालय ने कहा, “ज़ोहो के स्वदेशी कार्यालय उत्पादकता उपकरणों को अपनाकर, हम स्वदेशी आंदोलन में एक साहसिक कदम उठाते हैं, जिससे भारत को घरेलू नवाचार के साथ नेतृत्व करने, डिजिटल संप्रभुता को मजबूत करने और आत्मनिर्भर भविष्य के लिए हमारे डेटा को सुरक्षित करने में मदद मिलती है।”

बता दें कि ज़ोहो ऑफिस सूट (Zoho Office Suite), ज़ोहो कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित एक ऑनलाइन ऑफिस प्लेटफ़ॉर्म है जो दस्तावेज़ों, स्प्रेडशीट्स, प्रस्तुतियों आदि को एक ही सुरक्षित स्थान पर बनाने, संपादित करने और साझा करने में मदद करता है। यह कार्य ज़ोहो राइटर, ज़ोहो शीट, ज़ोहो शो और ज़ोहो वर्कड्राइव जैसे टूल्स द्वारा किया जाता है।

शिक्षा मंत्रालय ने अधिकारियों को दिए निर्देश-

एनआईसी मेल खातों के माध्यम से सीधे ज़ोहो ऑफिस सूट तक पहुंच प्राप्त करें।

अब से सभी आधिकारिक दस्तावेज़, स्प्रेडशीट और प्रस्तुतियां ज़ोहो ऑफिस सूट का उपयोग करके बनाई, संपादित और साझा की जाएँगी।

सूट की विशेषताओं से परिचित हों और उपलब्ध सहयोगी उपकरणों का प्रभावी उपयोग करें।

सीएमआईएस/एनआईसी उपयोग के लिए आवश्यक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगा, जिसमें ऑन-साइट सहायता भी शामिल है। (सीएमआईएस-311, एनआईसी-335)

