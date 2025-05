पंजाब किंग्स की मालकिन प्रीति जिंटा और वैभव सूर्यवंशी को बदनाम करने की कोशिश! एक्ट्रेस ने जमकर लताड़ा

Preity Zinta and Vaibhav Suryavanshi’s fake image controversy: आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेल रहे 14 साल उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी और पंजाब किंग्स की मालकिन व एक्ट्रेस प्रीति जिंटा की एक फेक इमेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। जिसमें दिखाया गया था कि प्रीति जिंटा वैभव सूर्यवंशी गले से लगा रही हैं। अब इस तस्वीर को लेकर एक्ट्रेस प्रीत जिंटा ने नाराजगी जाहिर की है।

दरअसल, 17 मई को आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के बीच मैच के बाद प्रीति जिंटा ने मैदान पर यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी से बातचीत करते हुए नजर आयी थीं। जिसका एक वीडियो राजस्थान रॉयल्स की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पंजाब किंग्स की मालकिन राजस्थान के दोनों प्लेयर्स से हाथ मिला रही हैं। हालांकि, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर ऐसी भी वायरल हुई, जिसमें प्रीति जिंटा और वैभव सूर्यवंशी को गले लगाते हुए दिखाया गया। हद तो तब हो गयी, कुछ न्यूज वेबसाइट द्वारा बिना इसकी पुष्टि किए इस पर समाचार तक लिख दिये।

फेक इमेज वायरल होने के बाद प्रीति जिंटा को खुद सोशल मीडिया पर इसको लेकर जमकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “यह एक मॉर्फ्ड इमेज और फर्जी खबर है। मुझे आश्चर्य है कि अब न्यूज़ चैनल भी मॉर्फ्ड इमेज का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें समाचार के रूप में दिखा रहे हैं!” फिलहाल, इस तरह से फेक इमेज का इस्तेमाल करना बेहद चिंता जनक है। पहले भी कई सेलिब्रिटी फेक वीडियो और इमेज का शिकार हो चुके हैं।

This is a morphed image and fake news. Am so surprised now news channels are also using morphed images and featuring them as news items !

