Audio Viral : जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर इंदरप्रीत पैरी को धमकी, बोला था-अब या तो मैं रहूंगा या आप...

चंडीगढ़ में हाल ही में गैंगस्टर इंदरप्रीत सिंह पैरी (Gangster Inderpreet Singh Parry) की ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी गई थी। पुलिस इसे गैंगवॉर में किया गया मर्डर बता रही है। पैरी को गोल्डी बराड़ (Goldy Brar) का करीबी बताया जा रहा है। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) के गैंगस्टर आरजू बिश्नोई (Gangster Arju Bishnoi) और हरी बॉक्सर (Hari Boxer) ने ली थी।

चंडीगढ़ । चंडीगढ़ में हाल ही में गैंगस्टर इंदरप्रीत सिंह पैरी (Gangster Inderpreet Singh Parry) की ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी गई थी। पुलिस इसे गैंगवॉर में किया गया मर्डर बता रही है। पैरी को गोल्डी बराड़ (Goldy Brar) का करीबी बताया जा रहा है। हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) के गैंगस्टर आरजू बिश्नोई (Gangster Arju Bishnoi) और हरी बॉक्सर (Hari Boxer) ने ली थी। अब लॉरेंस और पैरी का एक कथित ऑडियो वायरल (Audio Viral) हो रहा है। इसमें लॉरेंस कहता सुनाई दे रहा है कि आप लोगों ने मेरा बहुत अपोजिशन कर लिया। अब या तो मैं रहूंगा या आप लोग।

लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) साबरमती जेल (Sabarmati Jail) में बंद है और उसके गैंगस्टर इंदरप्रीत सिंह पैरी (Gangster Inderpreet Singh Parry)  के साथ फोन पर हुई इस कथित बातचीत के ऑडियो की फिलहाल पुष्टि करने की कोशिश की जा रही है। बातचीत की शुरुआत में बिश्नोई पैरी से पूछता है कि उसने शादी कर ली क्या? इस पर पैरी जवाब में कहता है कि 13 नवंबर को उसकी शादी हुई है। पैरी यह भी बताता है कि वो लॉरेंस के घर अबोहर गया था। उसके परिवार के सदस्य नहीं मिले। पैरी लॉरेंस बिश्नोई का हालचाल भी पूछता है।

बता दें कि चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में पांच गोलियां बरसाकर गैंगस्टर इंद्रप्रीत पैरी को मौत के घाट उतार दिया गया था। बताया जाता है कि इंद्रप्रीत पैरी कॉलेज के दिनों से ही लॉरेंस के साथ जुड़ा हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पैरी की हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए उसे दुबई में मारे गए अपने साथी सिद्धेश्वर उर्फ सीपा (सिप्पी) का बदला बताया था।

पैरी पर पंजाब और चंडीगढ़ में कुल 12 मामले दर्ज थे। इनमें रंगदारी, हथियारों की सप्लाई, जान से मारने की धमकी, हत्या और हत्या की साजिश शामिल थे। पैरी SOPU का पूर्व नेता भी था। पैरी के पिता सतिंदर पाल पंजाब पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर हैं। पैरी का बड़ा भाई भी पंजाब पुलिस में ASI है। लगभग सवा महीने पहले ही 19 अक्टूबर को पैरी की शादी अंबाला में हुई थी, जिसमें राजनीतिक और उद्योग जगत के कई नामी लोग शामिल हुए थे।

पैरी की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसे कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ (Gangster Goldy Brar)  का बताया गया। इसमें गोल्डी ने लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) पर बड़ा आरोप लगाया था। ऑडियो में कथित दौर पर गोल्डी बराड़ ने दावा किया कि पैरी की मां ने लॉरेंस बिश्नोई को अपने हाथ की रोटियां खिलाई थीं। जब लॉरेंस का कोई फोन नहीं उठाता था, कोई घर में नहीं रखता था, तब उसने पैरी के घर में रातें काटी थीं।

गोल्डी का कहना था कि पैरी की मां उसे अपने बेटे का दोस्त समझती थी। घर बुलाकर खिलाती-पिलाती थी और अब उसी मां के इकलौते बेटे को लॉरेंस ने मरवा दिया। अब लॉरेंस और पैरी का कथित ऑडियो सामने (Audio Viral) आने के बाद इस मामले में नया मोड़ आ गया है।

