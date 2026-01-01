टी20 वर्ल्ड 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई स्क्वाड का ऐलान; पैट कमिंस और जोश हेजलवुड की वापसी

T20 World Cup 2026 Squad: टी20 वर्ल्ड कप 2026 को अब कुछ ही हफ्तों का समय रह गया है। जिसके लिए सभी टीमें अपने स्क्वाड का ऐलान कर रही हैं। इस बीच, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्रिलिमिनरी स्क्वाड घोषित कर दी है। जिसमें पैट कमिंस, जोश हेजलवुड और टिम डेविड, तीनों को टी20 वर्ल्ड कप के लिए शामिल किया गया है। ये तीनों खिलाड़ी चोट से वापसी कर रहे हैं। इस टीम में स्पिनर्स की भरमार है।

दरअसल, भारत और श्रीलंका टी20 2026 के संयुक्त मेजबान हैं। ऐसे में क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के नेशनल सिलेक्टर्स ने T20 वर्ल्ड कप के लिए स्पिनर्स से भरी टीम चुनी है, जबकि बड़े-बड़े शॉट लगाने वाले होबार्ट हरिकेंस के स्टार मिचेल ओवेन 15-सदस्यीय टीम से बाहर होने वाले सबसे खास खिलाड़ी हैं। 2021 टूर्नामेंट के विनर्स ने मिचेल स्टार्क और स्पेंसर जॉनसन की गैरमौजूदगी में किसी लेफ्ट-आर्म पेसर को भी नहीं चुना, और सिक्सर्स के बेन ड्वारशुइस के बजाय ब्रिस्बेन हीट के स्ट्राइक बॉलर जेवियर बार्टलेट को तरजीह दी।

कूपर कॉनोली, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पिछले 12 T20 इंटरनेशनल में से किसी में भी नहीं खेला है, उन्हें सरप्राइज़ एंट्री मिली है, जबकि मैथ्यू शॉर्ट, मैथ्यू कुह्नमैन और बार्टलेट भी 7 फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप में डेब्यू करने की लाइन में हैं। जॉनसन को इस फॉर्मेट में मिचेल स्टार्क का उत्तराधिकारी माना जा रहा था, जिसमें लेफ्ट-आर्म सीमर्स को बहुत अहमियत दी जाती है, लेकिन हीट के यह स्टार खिलाड़ी पीठ की चोट से जूझ रहे हैं।

कमिंग्स, जो पीठ की चोट से उबर रहे हैं और एडिलेड में सिर्फ़ तीसरे एशेज टेस्ट में खेले थे, इस महीने के आखिर में उनका स्कैन होगा जिससे फाइनल टीम में उनकी उपलब्धता तय होगी। हालांकि, सेलेक्टर्स के चेयरमैन जॉर्ज बेली ने कहा कि कमिंग्स, हेज़लवुड और डेविड अपनी रिकवरी में “अच्छा कर रहे हैं” और भरोसा जताया कि तीनों टूर्नामेंट के लिए समय पर फिट हो जाएंगे।

मिचेल मार्श एक बार फिर टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि कैमरन ग्रीन गर्मियों में भारत के खिलाफ T20I मैच मिस करने के बाद टीम में वापस आ रहे हैं। जोश इंग्लिस अकेले विकेटकीपर हैं जिन्हें टीम में चुना गया है। ग्लेन मैक्सवेल भी इस टीम का हिस्सा हैं।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम:

मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, कूपर कॉनली, पैट कमिंस, टिम डेविड, कैमरन ग्रीन, नाथन एलिस, जोश हेज़लवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस, मैथ्यू कुह्नमैन, ग्लेन मैक्सवेल, मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा