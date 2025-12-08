  1. हिन्दी समाचार
Australia forest fires : ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में लगी भयावह आग , अब तक 40 घर तबाह; एक फायर फाइटर की गई जान

ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग विकराल रूप धारण करती जा रही है।  खबरों के अनुसार,ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने बताया कि आग देश के 2 राज्यों में लगी है और अब तक करीब 40 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Australia forest fires : ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग विकराल रूप धारण करती जा रही है।  खबरों के अनुसार,ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने बताया कि आग देश के 2 राज्यों में लगी है और अब तक करीब 40 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अधिकारियों ने यह भी बताया कि फैली आग से बचाव  करते वक्त आग की चपेट में आने से एक फायर फाइटर की मौत हो गई है।इस आग ने 3,500 हेक्टेयर जंगल जला दिया है। आग की वजह से कई घर भी तबाह हो गए हैं।

कैसे हुई फायर फाइटर की मौत?
रूरल फायर सर्विस कमिश्नर ट्रेंट कर्टिन (Rural Fire Service Commissioner Trent Curtin) ने बताया कि 59 साल के एक फायर फाइटर की मौत उस वक्त हुई जब रविवार रात न्यू साउथ वेल्स के Bulahdela Cityके पास जंगल की आग से लड़ते समय एक पेड़ गिर गया।   कर्टिन ने बताया कि firefighter गंभीर रूस से घायल हो गया था जिसे बचाया नहीं जा सका।

न्यू साउथ वेल्स में कैसे हैं हालात?
ट्रेंट कर्टिन ने कहा कि fire fighters  को जंगलों में लगी आग से कई दिनों तक लड़ना पड़ सकता है। सोमवार को न्यू साउथ वेल्स में 52 जगहों पर जंगल में आग लगी हुई थी और 9 स्थानों पर यह बेकाबू थी। कर्टिन ने कहा कि new South Wales में आग से अब तक 20 से अधिक घर तबाह हो चुके हैं।

स्थानीय सरकारी अधिकारी डिक शॉ ने ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्प को बताया कि डॉल्फिन सैंड्स के तटीय इलाके में लगी जंगल की आग से 19 घर तबाह हो गए हैं। शॉ ने कहा कि आग पर काफी हद तक काबू पाया जा चुका है लेकिन ऐहतियातन इलाके की सड़कों को बंद किया गया है और लोगों को घरों से दूर ही रहने को कहा गया है।

