  3. Australia PM Anthony marries : ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी ने रचाई शादी, 6 साल पहले ही दुल्हन से हुई थी मुलाकात

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अपनी पार्टनर जोडी हेडन से कैनबरा में विवाह कर लिया है। इसी के साथ वह पद पर रहते हुए शादी करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बन गए हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

