Australia PM Anthony marries : ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी ने रचाई शादी, 6 साल पहले ही दुल्हन से हुई थी मुलाकात

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने अपनी पार्टनर जोडी हेडन से कैनबरा में विवाह कर लिया है। इसी के साथ वह पद पर रहते हुए शादी करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री बन गए हैं। 62 साल के अल्बनीज ने आधिकारिक आवास द लॉज में करीबी परिवार और मित्र के सामने यह विवाह किया। जोडी हेडन फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती हैं। हालांकि, पिछले साल वैलेंटाइन डे पर अल्बनीज के जोडी को प्रपोज करने के बाद ये तय माना जा रहा था कि इस साल शादी होगी।

दंपति ने एक संयुक्त बयान में अपने प्रेम और भविष्य का जीवन साथ बिताने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। समारोह एक सेलिब्रेंट द्वारा सम्पन्न हुआ दोनों ने अपनी शपथें स्वयं लिखीं और सभी व्यवस्थाएँ गोपनीय रखी गईं।

हेडन कई सालों से अल्बनीज के साथ सार्वजनिक आयोजनों में शामिल होती रही हैं। 2022 के आम चुनाव अभियान में भी वे उनके साथ थीं और इसी साल मई में लेबर पार्टी की भारी जीत के बाद भी उनके साथ रहीं।

रिपोर्ट के अनुसार, जोडी हेडन ने सिडनी के डिजाइनर Romance Was Born का सफेद गाउन पहना था, जबकि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने MJ Bale का सूट चुना। उनकी शादी की अंगूठियाँ लीचहार्ट, सिडनी स्थित Cerrone Jewellers से ली गईं।