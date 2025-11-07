आजम खान जब अचानक अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे उनके आवास पर, बढ़ीं राजनीतिक सरगर्मियां

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के वरिष्ठ नेता आज़म खान (Azam Khan) शुक्रवार को पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) से मिलने उनके लखनऊ स्थित आवास पहुंचे हैं। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात राजनीतिक रूप से अहम मानी जा रही है। आज़म के अखिलेश से मुलाकात से लखनऊ में हलचल तेज हो गई है।

सूत्रों के अनुसार, बैठक में प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आने वाले चुनावों को लेकर रणनीति पर चर्चा की जा रही है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि आज़म खान (Azam Khan) और अखिलेश यादव (Akhilesh Yadav) की यह बातचीत संगठनात्मक मजबूती और मुस्लिम वोट बैंक की एकजुटता को लेकर भी हो सकती है। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात को लेकर समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कार्यकर्ताओं में उत्सुकता है, जबकि राजनीतिक हलकों में इसे ‘समाजवादी परिवार के भीतर तालमेल की कोशिश’ के रूप में देखा जा रहा है।

दोनों नेताओं के बीच आखिरी बार सार्वजनिक तौर पर 8 अक्टूबर को रामपुर में हुई थी। दोनों नेताओं ने क़रीब दो घंटे तक बंद कमरे में बातचीत की थी।