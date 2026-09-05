  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. Baba Neem Karoli : बाबा नीम करौली ने सुखी जीवन के लिए जरूरी सीख बताई , मोह और प्रेम में समझें अंतर

Baba Neem Karoli : बाबा नीम करौली ने सुखी जीवन के लिए जरूरी सीख बताई , मोह और प्रेम में समझें अंतर

जीवन में यक्ष प्रश्न बन सामने खड़ी चुनौतियां जब सामान्य इंसान से हल नहीं हो पाती तब उसे उसे तलाश होती है किसी सिद्ध संत की। और ​जब सिद्ध संतों की बात सामने आती है तब बाबा नीम करौली की याद ताजा हो जाती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Baba Neem Karoli :  जीवन में यक्ष प्रश्न बन सामने खड़ी चुनौतियां जब सामान्य इंसान से हल नहीं हो पाती तब उसे उसे तलाश होती है किसी सिद्ध संत की। और ​जब सिद्ध संतों की बात सामने आती है तब बाबा नीम करौली की याद ताजा हो जाती है। मन जब बेचैन होता है तब बाबा नीम करौली की शिक्षाओं को ध्यान में रख कर उनका स्मरण करके मन को शांती मिलती है।

पढ़ें :- 05 सितंबर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, रुका हुआ काम बढ़ेगा आगे

बाबा नीम करौली का संदेश
उनका संदेश है कि इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की जिद छोड़ देनी चाहिए।

भगवान पर विश्वास रखना जरूरी
जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन हर परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार हो, यह जरूरी नहीं। ऐसे समय में भगवान पर विश्वास मन को मजबूती देता है।

समर्पण और विश्वास
नीम करौली बाबा की शिक्षाओं में समर्पण और विश्वास को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति मेहनत करना छोड़ दे। बल्कि संदेश यह है कि अपना काम पूरी ईमानदारी से करें।

मोह और प्रेम में अंतर समझें
किसी व्यक्ति से प्रेम करना या अपने परिवार से जुड़ाव रखना स्वाभाविक है। परेशानी तब शुरू होती है, जब किसी रिश्ते या चीज को खोने का डर हमारी मानसिक शांति छीनने लगे।

पढ़ें :- Surya Gochar September 2026 :  सूर्य देव स्वराशि सिंह से निकलकर कन्या राशि में करेंगे प्रवेश करेंगे,  जानें उपाय

रिश्तों में रखें प्रेम
जरूरत से ज्यादा लगाव इंसान को लगातार डर में रख सकता है। इसलिए रिश्तों में प्रेम रखें, लेकिन अपनी पूरी खुशी किसी एक व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर न करें। जो चीज आज हमारे साथ है, उसके बदलने की संभावना को स्वीकार करना भी जीवन का हिस्सा है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Baba Neem Karoli : बाबा नीम करौली ने सुखी जीवन के लिए जरूरी सीख बताई , मोह और प्रेम में समझें अंतर

Baba Neem Karoli : बाबा नीम करौली ने सुखी जीवन के लिए...

05 सितंबर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशि के लोगों की आर्थिक स्थिति होगी बेहतर, रुका हुआ काम बढ़ेगा आगे

05 सितंबर 2026 का राशिफल: शनिवार के दिन इन राशि के लोगों...

Surya Gochar September 2026 :  सूर्य देव स्वराशि सिंह से निकलकर कन्या राशि में करेंगे प्रवेश करेंगे,  जानें उपाय

Surya Gochar September 2026 :  सूर्य देव स्वराशि सिंह से निकलकर कन्या...

02 सितंबर 2026 का राशिफल: मिथुन, कर्क और सिंह ​राशि के लोगों के लिए आज का दिन रहेगा खास

02 सितंबर 2026 का राशिफल: मिथुन, कर्क और सिंह ​राशि के लोगों...

जन्माष्टमी 2026 : मथुरा, वृंदावन और गोकुल में भव्य तैयारियां, पुलिस-प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता

जन्माष्टमी 2026 : मथुरा, वृंदावन और गोकुल में भव्य तैयारियां, पुलिस-प्रशासन की...

Yulla Kanda Krishna Temple : श्रीकृष्ण के इस अनोखे मंदिर में टोपी की अनोखी परंपरा, किस्मत जानने के लिए भक्त करते हैं ये काम

Yulla Kanda Krishna Temple : श्रीकृष्ण के इस अनोखे मंदिर में टोपी...