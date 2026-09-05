Baba Neem Karoli : बाबा नीम करौली ने सुखी जीवन के लिए जरूरी सीख बताई , मोह और प्रेम में समझें अंतर

जीवन में यक्ष प्रश्न बन सामने खड़ी चुनौतियां जब सामान्य इंसान से हल नहीं हो पाती तब उसे उसे तलाश होती है किसी सिद्ध संत की। और जब सिद्ध संतों की बात सामने आती है तब बाबा नीम करौली की याद ताजा हो जाती है।
Baba Neem Karoli : जीवन में यक्ष प्रश्न बन सामने खड़ी चुनौतियां जब सामान्य इंसान से हल नहीं हो पाती तब उसे उसे तलाश होती है किसी सिद्ध संत की। और जब सिद्ध संतों की बात सामने आती है तब बाबा नीम करौली की याद ताजा हो जाती है। मन जब बेचैन होता है तब बाबा नीम करौली की शिक्षाओं को ध्यान में रख कर उनका स्मरण करके मन को शांती मिलती है।
बाबा नीम करौली का संदेश
उनका संदेश है कि इंसान को अपना कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की जिद छोड़ देनी चाहिए।
भगवान पर विश्वास रखना जरूरी
जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं, जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। हम कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन हर परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार हो, यह जरूरी नहीं। ऐसे समय में भगवान पर विश्वास मन को मजबूती देता है।
समर्पण और विश्वास
नीम करौली बाबा की शिक्षाओं में समर्पण और विश्वास को महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति मेहनत करना छोड़ दे। बल्कि संदेश यह है कि अपना काम पूरी ईमानदारी से करें।
मोह और प्रेम में अंतर समझें
किसी व्यक्ति से प्रेम करना या अपने परिवार से जुड़ाव रखना स्वाभाविक है। परेशानी तब शुरू होती है, जब किसी रिश्ते या चीज को खोने का डर हमारी मानसिक शांति छीनने लगे।
रिश्तों में रखें प्रेम
जरूरत से ज्यादा लगाव इंसान को लगातार डर में रख सकता है। इसलिए रिश्तों में प्रेम रखें, लेकिन अपनी पूरी खुशी किसी एक व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर न करें। जो चीज आज हमारे साथ है, उसके बदलने की संभावना को स्वीकार करना भी जीवन का हिस्सा है।