Bajaj Chetak :  बजाज चेतक का प्रोडक्शन कंपनी ने फिर किया शुरू, त्योहारी सीजन में मिलेगा फुल स्टॉक

Bajaj Chetak : बजाज ऑटो ने घोषणा की है कि चीन से आयात होने वाले दुर्लभ अर्थ मैग्नेट की कमी के कारण हुए परेशानी के बाद, फिर से बजाज चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्रोडक्शन (Bajaj Chetak Electric Scooter Production)फिर से शुरू हो गया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए कंपनी ने ये कदम उठाया है। ताकि खरीदारों को समय पर स्कूटर मिल सके और डीलरों के पास पर्याप्त स्टॉक भी हो।

चुंबक की कमी के कारण जुलाई 2025 में बजाज चेतक का प्रोडक्शन (Production of Bajaj Chetak) साल-दर-साल लगभग 47 प्रतिशत घटकर 10,824 यूनिट्स रह गया था। उस समय, बजाज के अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर आपूर्ति में सुधार नहीं हुआ, तो अगस्त में प्रोडक्शन 0 हो सकता है। अब, आपूर्ति होने के साथ, कंपनी का कहना है कि उसके पास मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त समान है।

बजाज ऑटो के अर्बनाइट बिजनेस यूनिट के अध्यक्ष एरिक वास ने एक बयान में कहा, “चेतक की मांग मजबूत बनी हुई है, आपूर्ति सामान्य हो गई है और बुकिंग के अनुसार डिलीवरी शुरू हो गई है।

बजाज चेतक अपने प्रीमियम, रेट्रो- बेस्ड डिजाइन और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ आता है। ये एलईडी लाइटिंग (LED Lighting), डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (Digital Instrument Cluster)और नेविगेशन स्कूटर डायग्नोस्टिक्स के लिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी से लैस है।