Banana Daily Benefits : रोज 1 केला खाने से डॉक्टर से रहेंगे दूर , हेल्थ में होगा सुधार

रोजाना सेब की जगह आप केले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केला ऐसा फल है जिसे रोजाना खाने से गट हेल्थ में सुधार आता है।
हृदय स्वास्थ्य और रक्तचाप नियंत्रण
पोटेशियम से भरपूर ( दैनिक आवश्यकता का लगभग एक तिहाई), केले स्वस्थ हृदय बनाए रखने, रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं और स्ट्रोक के जोखिम को कम कर सकते हैं।
बेहतर पाचन और आंतों का स्वास्थ्य
फाइबर की मात्रा, विशेष रूप से कम पके केलों में (प्रतिरोधी स्टार्च), मल त्याग को नियमित करने में मदद करती है और आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देती है।
ऊर्जा में वृद्धि और मांसपेशियों की रिकवरी
प्राकृतिक शर्करा और कार्बोहाइड्रेट तुरंत, वसा रहित ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोटेशियम और मैग्नीशियम ऐंठन को रोकने और व्यायाम के बाद मांसपेशियों की रिकवरी में मदद करते हैं।
