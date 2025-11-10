  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Health Tips : केला में छिपा है सेहत का अनेकों राज , बस एक चुटकी काली मिर्च के साथ बनाए Combination

Health Tips : केला में छिपा है सेहत का अनेकों राज , बस एक चुटकी काली मिर्च के साथ बनाए Combination

केला को सेहत का खजाना माना जाता है । केला और मसालों के डिब्बे में रखी चुटकी भर काली मिर्च- जी हां, यह कॉम्बिनेशन भले ही आपको अजीब लग रहा हो, मगर इसके फायदे जानकर आप भी इसे खाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब इन दोनों को सही मात्रा में मिलाया जाता है, तो यह मिश्रण पाचन से लेकर मूड तक, सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आइए  जानते हैं  इसके बारे में

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

केला को सेहत का खजाना माना जाता है । केला और मसालों के डिब्बे में रखी चुटकी भर काली मिर्च- जी हां, यह कॉम्बिनेशन भले ही आपको अजीब लग रहा हो, मगर इसके फायदे जानकर आप भी इसे खाने से पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन जब इन दोनों को सही मात्रा में मिलाया जाता है, तो यह मिश्रण पाचन से लेकर मूड तक, सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आइए  जानते हैं  इसके बारे में

पढ़ें :- Health Tips : नींद न आने पर हर बार Melatonin लेना कितना सही? डॉक्टर ने बताया शरीर पर क्या पड़ेगा असर

पाचन शक्ति में जबरदस्त सुधार

केला फाइबर का भंडार है, जो पेट को साफ रखने में मदद करता है। वहीं, काली मिर्च में ‘पाइपेरिन’ नामक एक तत्व होता है, जो पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करता है। जब आप इन दोनों को साथ खाते हैं, तो यह मिश्रण पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, कब्ज को दूर करता है और पेट फूलने की समस्या को कम करने में मददगार हो सकता है।

इंस्टेंट एनर्जी का खजाना

बता दें कि केला नेचुरल शुगर जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज से भरपूर होता है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा देते हैं। काली मिर्च इस एनर्जी को तेजी से अवशोषित करने में मदद करती है। रोजाना सुबह या वर्कआउट से पहले इस कॉम्बिनेशन को लेने से आपको लंबे समय तक ताकत महसूस होगी और थकान कम होगी।

पढ़ें :- Health Tips : पानी की कमी से शरीर के किस अंग में दर्द होता है? एक दिन में कितना पानी पिये

वजन कंट्रोल करने में मददगार

केला खाने से पेट भरा हुआ महसूस होता है जिससे आप ओवरडाइटिंग   से बचते हैं। काली मिर्च थर्मोजेनेसिस की प्रक्रिया को बढ़ाती है, यानी यह आपके शरीर के तापमान को थोड़ा बढ़ाती है, जिससे कैलोरी तेजी से बर्न होती हैं।

हड्डियों को बनाता है मजबूत

केला मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे जरूरी मिनरल्स का एक अच्छा सोर्स है, जो बोन डेंसिटी को बनाए रखने के लिए जरूरी हैं। काली मिर्च में भी कुछ मात्रा में मैंगनीज होता है, जो हड्डियों की सेहत के लिए अच्छा है।

बेहतर मूड और तनाव में कमी

पढ़ें :- Health Tips : प्रेग्नेंसी में खतरनाक है Delhi-NCR की जहरीली हवा, ऐसे करें Care

केले में ट्रिप्टोफैन नामक एक अमीनो एसिड होता है, जिसे शरीर ‘सेरोटोनिन’ में बदलता है। सेरोटोनिन को फील – गुड हॉरमोन  भी कहा जाता है, जो मूड को बेहतर बनाने और तनाव को कम करने में मदद करता है।

इम्यून सिस्टम को रखे स्ट्रॉन्ग

काली मिर्च एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होती है, जो शरीर को हानिकारक फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं। केला विटामिन C और B6 जैसे जरूरी विटामिन देता है।

कैसे खाएं?

बस एक पका हुआ केला लें और उस पर एक चुटकी ताजी पिसी हुई काली मिर्च डालें और रोजाना खाएं। आप इसे जल्द से  जल्द खाना शुरू कर दीजिये।

 

पढ़ें :- Winter Health Tips : सर्दियों में रखें अपनी सेहत का ख्याल , रहेंगे तरोताजा और स्वस्थ

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Chestnuts : कच्चे सिंघाड़े से वजन घटाने में मिलेगा चमत्कारी रिजल्ट , स्वाथ्य जोखिम को कम करने में  करता है  मदद 

Chestnuts : कच्चे सिंघाड़े से वजन घटाने में मिलेगा चमत्कारी रिजल्ट ,...

Health Tips : केला में छिपा है सेहत का अनेकों राज , बस एक चुटकी काली मिर्च के साथ बनाए Combination

Health Tips : केला में छिपा है सेहत का अनेकों राज ,...

Health Tips : नींद न आने पर हर बार Melatonin लेना कितना सही? डॉक्टर ने बताया शरीर पर क्या पड़ेगा असर

Health Tips : नींद न आने पर हर बार Melatonin लेना कितना...

Bariatric Surgery : श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा का बैरिएट्रिक सर्जरी ने बदल दिया पूरा लुक, जानिए विस्तार से इसके बारे में

Bariatric Surgery : श्रीलंका के पूर्व कप्तान अर्जुन रणतुंगा का बैरिएट्रिक सर्जरी...

Amla tea benefits : सर्दियों में बढ़ता वजन और शुगर लेवल हो जाएगा छूमंतर , रोज पिएं आंवला चाय

Amla tea benefits : सर्दियों में बढ़ता वजन और शुगर लेवल हो...

Health Tips : पानी की कमी से शरीर के किस अंग में दर्द होता है? एक दिन में कितना पानी पिये

Health Tips : पानी की कमी से शरीर के किस अंग में...