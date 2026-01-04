बांग्लादेश ने हिन्दू खिलाड़ी को टी20 वर्ल्ड कप के लिए बनाया कप्तान, टीम में सिर्फ एक अल्पसंख्यक को मौका

T20 World Cup 2026 Bangladesh squad: मुस्तफिजुर रहमान पर छिड़े विवाद के बीच बांग्लादेश ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम घोषित कर दी है। पड़ोसी देश के क्रिकेट बोर्ड ने टूर्नामेंट के लिए अपनी टीम की कप्तानी लिटन दास को सौंपी है। जो इस टीम में एक मात्र हिंदू और अल्पसंख्यक खिलाड़ी हैं। इस टीम में रहमान को भी मौका दिया गया है।

लिटन दास की अगुवाई में, बांग्लादेश की टीम 2026 में इतिहास बदलना चाहेंगे और इसके लिए वे पिच की स्थितियों की जानकारी और मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की अगुवाई वाले संतुलित बॉलिंग अटैक पर बहुत ज़्यादा निर्भर रहेंगे। मेहदी हसन, नसुम अहमद और रिशाद हुसैन उन पिचों पर बहुत काम आएंगे जो टर्न में मदद करेंगी, जिससे बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में एक असली खतरा बन जाएगा।

बैटिंग काफी हद तक कप्तान पर निर्भर करेगी, लेकिन तंजीद हसन और परवेज़ हुसैन एमोन जैसे खिलाड़ी टॉप ऑर्डर में ज़रूरी जोश भरेंगे। बांग्लादेश को शुरू से ही चुनौती मिलेगी क्योंकि वे इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, नेपाल और इटली वाले एक मुश्किल ग्रुप में हैं, जिसमें से सिर्फ़ दो टीमें सुपर 8 में आगे बढ़ेंगी।

टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेश की स्क्वाड

लिटन दास (कप्तान), तंज़ीद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदयोय, शमीम हुसैन, क़ाज़ी नुरुल हसन सोहन, शक महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शैफ उद्दीन, शोरफुल इस्लाम

भारत में मैच नहीं खेलना चाहता बांग्लादेश

बीसीसीआई ने केकेआर को बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से पहले रिलीज करने को कहा है। जिसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच एक नए विवाद ने जन्म दे दिया है। बांग्लादेश की सरकार ने अपने क्रिकेट बोर्ड से आईसीसी को पत्र लिखकर उनके मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग रखने को कहा है। हालांकि, पहले से तय शेड्यूल में बदलाव करना लगभग असंभव होगा।