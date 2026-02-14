  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘बांग्लादेश यह संकेत दे रहा है कि वह भारत से कपास आयात कम या बंद कर सकता है…’ राहुल गांधी का बड़ा दावा

India-US Trade Deal Row : भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का आरोप है कि अमेरिका के 18 प्रतिशत टैरिफ के जवाब में भारत ने 0 प्रतिशत टैरिफ क्यों लगा रहा है। इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दावा किया है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की अहम बातें देश से क्यों छुपायी गयी।

By Abhimanyu 
Updated Date

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पोस्ट पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा, “18% टैरिफ बनाम 0% – आइए समझाता हूं, कैसे झूठ बोलने में माहिर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट इसपर भ्रम फैला रहे हैं। और, किस तरह से वो भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से देश के कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को धोखा दे रहे हैं। बांग्लादेश को अमेरिका में गारमेंट्स निर्यात पर 0% टैरिफ का फायदा दिया जा रहा है – शर्त बस इतनी है कि वो अमेरिकी कपास आयात करें। भारत के गारमेंट्स पर 18% टैरिफ की घोषणा के बाद जब मैंने संसद में बांग्लादेश को मिल रही खास रियायत पर सवाल उठाया, तब मोदी सरकार के मंत्री का जवाब आया – “अगर यही फायदा हमें भी चाहिए, तो अमेरिका से कपास मंगवानी होगी।” आखिर, ये बात तब तक देश से छुपाई क्यों गई?”

राहुल ने आगे लिखा, “और, ये कैसी नीति है? क्या यह सचमुच में कोई विकल्प है – या फिर “आगे कुआं, पीछे खाई” की हालत में फंसाने वाला जाल? अगर हम अमेरिकी कपास मंगवाते हैं तो हमारे अपने किसान बर्बाद हो जाएंगे। अगर नहीं मंगवाते, तो हमारा टेक्सटाइल उद्योग पिछड़कर तबाह हो जाएगा। और, अब बांग्लादेश यह संकेत दे रहा है कि वह भारत से कपास आयात भी कम या बंद कर सकता है। भारत में टेक्सटाइल उद्योग और कपास की खेती आजीविका की रीढ़ हैं। करोड़ों लोगों की रोज़ी-रोटी इन्हीं पर टिकी है। इन क्षेत्रों पर चोट का मतलब है लाखों परिवारों को बेरोज़गारी और आर्थिक संकट की खाई में धकेल देना। एक दूरदर्शी और राष्ट्रहित में सोचने वाली सरकार ऐसा सौदा करती जो कपास किसानों और टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स – दोनों के हितों की रक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करती। लेकिन इसके ठीक उलट, नरेंद्र “सरेंडर” मोदी और उनके मंत्रियों ने ऐसा समझौता किया है जो दोनों क्षेत्रों को गहरी चोट पहुंचाने वाला साबित हो सकता है।”

