बांग्लादेश को खेलना तो भारत में ही पड़ेगा! ICC को नहीं मिली वेन्यू बदलने की ठोस वजह

Cricket News: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शुरू होने में अब करीब तीन हफ्तों का ही समय रह गया है और बांग्लादेश की उन उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जिसमें उसने अपनी क्रिकेट टीम के वर्ल्ड कप मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी। दरअसल, आईसीसी के सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश टीम के मैचों को शिफ्ट किए जाने की अपील को खारिज कर दिया गया है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, आईसीसी को भारत में बांग्लादेश की टीम के लिए कोई भी खतरे की आशंका नहीं लग रही है, इसलिए वह इस मुद्दे पर विचार नहीं कर रहा। पीटीआई से बात करते हुए आईसीसी से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि उसकी जांच रिपोर्ट में ऐसा कोई ठोस कारण नहीं मिला, जिसके आधार पर बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर शिफ्ट किए जाएं। जबकि, सूत्र ने स्पष्ट कहा कि नजरुल के बयान में सुरक्षा रिपोर्ट के कुछ हिस्सों को चुनकर पेश किया गया और उसे गलत तरीके से समझाया गया।

इससे पहले, आईसीसी ने साफ कर दिया था कि बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत में ही खेलने होंगे। अगर बांग्लादेश ने ऐसा नहीं किया तो उसके अंक कटेंगे। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आजिफ नजरुल ने पहले दावा किया था कि आईसीसी की सुरक्षा टीम ने ढाका की चिंताओं को सही माना है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेशी खिलाड़ियों और समर्थकों के लिए भारत में रहना मुश्किल और जोखिम भरा हो सकता है।

हालांकि, ताजा रिपोर्ट से साफ हो गया कि आईसीसी बांग्लादेश के मैच शिफ्ट करने के बारे में नहीं सोच रहा। ऐसे में बांग्लादेश के लिए अब दो ही रास्ते बचेंगे- या तो वह भारत में खेलें या फिर बिना खेले अपने पॉइंट्स विरोधी टीमों को दे दें। बता दें कि वडोदरा भारत बनाम न्यूजीलैंड पहले वनडे के दौरान बांग्लादेश के शरफुद्दौला इब्ने शाहिद सैकत ने टीवी अंपायर की भूमिका निभाई थी। जो बीसीबी के असुरक्षा के दावों को खारिज करते हैं।