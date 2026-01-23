बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे, वसंत पंचमी के पावन पर्व पर बड़ा ऐलान

  1. हिन्दी समाचार
बदरीनाथ धाम (Badrinath Dham)  के कपाट 23 अप्रैल को विधि -विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वसंत पंचमी (Vasant Panchami) पर आज बदरीनाथ धाम (Badrinath Dham) के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। इससे पहले बृहस्पतिवार को डिम्मर से डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के सदस्य गाडू घड़ा (Gadu Ghada) के साथ ऋषिकेश के लिए रवाना हुए।

By संतोष सिंह 
Updated Date

बदरीनाथ। बदरीनाथ धाम (Badrinath Dham)  के कपाट 23 अप्रैल को विधि -विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। वसंत पंचमी (Vasant Panchami) पर आज बदरीनाथ धाम (Badrinath Dham) के कपाट खुलने की तिथि घोषित की गई। इससे पहले बृहस्पतिवार को डिम्मर से डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के सदस्य गाडू घड़ा (Gadu Ghada) के साथ ऋषिकेश के लिए रवाना हुए। शुक्रवार को पुजारी गाडू घड़ा (Gadu Ghada) लेकर नरेंद्रनगर राज दरबार पहुंचे। यहां परंपरागत तरीके से भगवान बदरीविशाल धाम कपाटोद्घाटन की तिथि घोषित की गई।

भगवान बदरीविशाल (Lord Badrinath) के कपाट 23 अप्रैल को ब्रह्म काल मुहूर्त पर 6:15 पर खोले जाएंगे। गाडू घड़ा (Gadu Ghada) यात्रा सात अप्रैल को आरंभ होगी। श्रीलक्ष्मी-नारायण मंदिर डिम्मर में बृहस्पतिवार सुबह डिम्मर गांव के पुजारी टीका प्रसाद डिमरी और आचार्यों ने भगवान और गाडू घड़ा (Gadu Ghada) की विष्णु सहस्त्रनाम और नामावलियों से महाभिषेक पूजा कर बाल भोग अर्पित किया। इसके बाद बदरीनाथ धाम (Badrinath Dham)  के डिमरी पुजारियों ने गाडू घड़ा (Gadu Ghada)  लेकर मंदिर की परिक्रमा की। फिर भगवान श्रीबदरी विशाल के जयकारों के साथ यात्रा रात्रि प्रवास के लिए ऋषिकेश रवाना हुई।

वसंत पंचमी (Vasant Panchami)  को सुबह गाडू घड़ा (Gadu Ghada)  लेकर डिमरी पुजारी ऋषिकेश से नरेंद्र नगर राजदरबार पहुंचें। जहां महाराजा मनुजेंद्र शाह (Maharaja Manujendra Shah) पंचांग पूजा के बाद भगवान बदरीविशाल के कपाट खुलने, भगवान के महाभिषेक में प्रयुक्त होने वाले लिए तिलों के तेल को पिरोने और गाडू घड़ा (Gadu Ghada)  तेल कलश यात्रा की तिथि घोषित की।

अक्षय तृतीया पर खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर के कपाट

उल्लेखनीय है कि गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर (Yamunotri Temple) के कपाट अक्षय तृतीया (Akshaya Tritiya) पर खुलते हैं। 19 अप्रैल अक्षय तृतीय है। खोले जाएंगे। मंदिर समिति की मौजूदगी में इसका मुहूर्त बाद में तय किया जाएगा। जबकि केदारनाथ मंदिर (Kedarnath Temple) के कपाट खोलने की तिथि शिवरात्रि के दिन तय होगी।

